Berlin (ots) -Bundesinnenministerin Nancy Faeser spricht beim 15. Berliner Abend der deutschen Feuerwehren am Mittwoch, 6. September 2023. Neben der Bundesministerin haben Mitglieder des Deutschen Bundestages, Feuerwehr-Führungskräfte aus ganz Deutschland sowie Gäste aus Verwaltung und Wirtschaft ihre Teilnahme bei der Veranstaltung des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) zugesagt. "Ich freue mich sehr, dass wir mit unserem bewährten Parlamentarischen Abend auch nach der pandemiebedingten Pause mit aktuellen Themen und Anliegen wieder durchstarten können", sagt DFV-Präsident Karl-Heinz Banse. In authentischer Feuerwehr-Atmosphäre werden bei dieser exklusiven Veranstaltung mit rund 400 Gästen unter anderem Themen wie die Auswirkungen des Klimawandels, Fragen der Resilienz der Bevölkerung im Katastrophenschutz aber auch der Gewalt gegen Einsatzkräfte vertieft werden können. Es wird auch über die Zukunft der wichtigen Arbeit im Projekt "Zusammenhalt durch Teilhabe" zu reden sein.DFV-Präsident Karl-Heinz Banse wird die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Berlins Landesbranddirektor Dr. Karsten Homrighausen begrüßen. Der 15. Berliner Abend wird mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz, T-Mobile und der Berliner Feuerwehr durchgeführt.Hinweise zur PresseakkreditierungVertreterinnen und Vertreter der Medien können nach Akkreditierung an der Veranstaltung teilnehmen:15. Berliner Abend der deutschen FeuerwehrenMittwoch, 6. September 2023, ab 18.30 Uhr(Einlass mit Sicherheitskontrolle ab 17.30 Uhr am Presse-Eingang)Feuerwache Berlin-TiergartenElisabeth-Abegg-Straße 2, 10557 BerlinEine Nachakkreditierung vor Ort ist nicht möglich!Bitte senden Sie folgende Angaben an oestreicher@dfv.org:- Name, Vorname- Geburtsdatum, Geburtsort- MediumAkkreditierungsschluss ist Montag, 4. September, 12.00 Uhr.