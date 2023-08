DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IAB-Arbeitsmarktbarometer auf niedrigstem Stand seit 2020

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im August im Vergleich zum Vormonat um 0,6 Punkte gefallen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) steht nun mit 100,5 Punkten nur knapp über der neutralen Marke von 100 und auf dem tiefsten Stand seit 2020. Das European Labour Market Barometer sank zum ersten Mal in diesem Jahr unter die Marke von 100 und liegt im August bei 99,7 Punkten. "Der Wirtschaftsabschwung hat sich in Deutschland festgesetzt - mittlerweile hinterlässt das auch Spuren am Arbeitsmarkt", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

KfW: Deutsche Reallöhne deuten auf Konsumerholung

Die deutschen Löhne sind im zweiten Quartal um 6,6 Prozent gewachsen, so stark wie seit 20 Jahren nicht mehr. KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib sieht sich dadurch in ihrer Einschätzung bestätigt, dass der private Konsum eine moderate konjunkturelle Erholung tragen wird. "Die Lücke zwischen der Inflation und den Nominallohnzuwächsen schließt sich zusehends. Zum Jahresende ist mit einer deutlicheren Erhöhung der Reallöhne zu rechnen", schreibt sie in einem Kommentar.

IfW: Zuwachs bei Realeinkommen 2023 noch nicht ausgemacht

Das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) erwartet, dass die allgemeine Teuerung im Laufe dieses Jahres weiter nachlassen und die Nominallöhne weiter kräftig steigen werden. Es sei aber noch unklar, ob die Reallöhne bereits im Durchschnitt 2023 oder erst 2024 steigen würden. Der im zweiten Quartal verzeichnete Anstieg der Reallöhne um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal sei noch minimal. "Dass die Kaufkraft nicht weiter gesunken ist, liegt sowohl am beschleunigten Anstieg der nominal gezahlten Löhne als auch an einer nachlassenden Verbraucherpreisinflation", sagte IfW-Ökonom Dominik Groll.

Chinas Staatsbanken erwägen weitere Einlagenzinssenkungen - Agentur

Die größten staatlichen Banken in China, darunter die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank, erwägen laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Ziel sei es, die Wirtschaft anzukurbeln und die eigenen Margen zu sichern, heißt es in dem Bericht, der sich auf die Angaben von Insidern beruft. Möglich seien Zinssenkungen um 5 bis 20 Basispunkte, schreibt Bloomberg. Die Pläne mussten noch von Regulierern abgesegnet und könnten frühestens Freitag verkündet werden.

DIHK: Energieprobleme belasten Produktion in Deutschland

Das Energiewende-Barometer der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ist nach Angaben des Verbandes auf den schlechtesten Wert seit dem Start im Jahr 2012 gefallen. "Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in die Energiepolitik ist aktuell auf einen Tiefpunkt gesunken", sagte der stellvertretende DIHK-Hauptgeschäftsführer Achim Dercks. "Nie waren die Sorgen um die eigene Wettbewerbsfähigkeit größer." Das Barometer basiert laut DIHK auf den Einschätzungen von Betrieben aus der Breite der deutschen Wirtschaft. Der aktuellen Erhebung liegen die Antworten von insgesamt 3.572 Unternehmen zugrunde.

Bär: "Kindergrundsicherungsshow" der Ampel ist eine Farce

Die Einigung bei der Kindergrundsicherung ist für die stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Dorothee Bär (CSU) "ein weiterer hohler Formelkompromiss der Ampel". Die Eckpunkte basierten nach monatelangem Streit immer noch auf unklarer Zahlengrundlage, berücksichtigten nicht die bereits insbesondere von den Kommunen vorgetragene Kritik, und der Fraktionsvorsitzende der SPD mache deutlich, dass das Parlament auch noch Ideen habe. Das, was die Bundesregierung als große Sozialreform verkaufe, sei tatsächlich "der partout nicht gelingen wollende Versuch einer Verwaltungsreform".

Wissing lehnt höhere Kostenbeteiligung des Bundes am Deutschlandticket ab

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine höhere Kostenbeteiligung des Bundes am Deutschlandticket abgelehnt und die Länder zum Sparen aufgefordert. "Der Bund hat viel Geld für das Deutschlandticket in die Hand genommen und wir haben auch die Regionalisierungsmittel erhöht", sagte Wissing dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Länder müssten jetzt zunächst bei den Verkehrsverbünden und den Vertriebskosten sparen, forderte er. "Ich empfehle den Ländern, jetzt mutig weiter voranzugehen und den Flickenteppich der Verkehrsverbünde effektiv neu zu ordnen", sagte Wissing.

Mindestlohn für Pflege-Beschäftigte soll um bis zu 14 Prozent steigen

Die auf Mindestlohnniveau beschäftigten Pflegekräfte in Deutschland sollen ab kommendem Jahr deutlich mehr Geld bekommen. Der Pflege-Mindestlohn soll zum 1. Februar 2024 um bis zu 14 Prozent steigen: Auf eine entsprechende Empfehlung einigte sich die Pflegekommission einstimmig, wie die Bundesministerien für Gesundheit und Arbeit in Berlin mitteilten. Die Mindestlöhne für die Beschäftigten in der Altenpflege steigen dann - je nach Qualifizierungsgrad der Beschäftigten - auf 16,10 Euro bis 20,50 Euro.

Gesamtmetall-Präsident gegen Industriestrompreis für Großunternehmen

Der Präsident des Arbeitgeberverbandes Gesamtmetall, Stefan Wolf, hat sich gegen einen Industriestrompreis nur für Großunternehmen ausgesprochen. "Deutschland und die deutsche Wirtschaft lebt vom Mittelstand, den Familienunternehmen, den vielen kleinen und mittleren Unternehmen. Dieser Industriestrompreis wird bei denen nicht ankommen. Die leiden aber massiv unter diesen hohen Energiepreisen", sagte Wolf dem Nachrichtensender Phoenix. Er forderte stattdessen eine Senkung oder komplette Abschaffung der Stromsteuer, dadurch würden alle Unternehmen erreicht werden. "Das muss das Ziel sein", sagte Wolf. Energiekosten seien auch für weniger energieintensive Unternehmen eine Kostenposition.

BDEW: Deutschland hat Überangebot an Lademöglichkeiten für E-Autos

Deutschland hat ein Überangebot an öffentlichen Lademöglichkeiten und eine niedrige Auslastung, wie aus dem Elektromobilitätsmonitor des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) zum ersten Halbjahr 2023 hervorgeht. Der Verband appellierte an die Bundesregierung, nun eine Strategie vorzulegen, um ihr Ziel von 15 Millionen E-Pkw zu erreichen. Die Belegung der öffentlichen Ladepunkte lag laut BDEW im Durchschnitt lediglich bei 11,6 Prozent. Selbst tagsüber - zwischen 9.00 und 20.00 Uhr - lag die durchschnittliche Belegung nie über 20 Prozent.

Kreditversicherer: Bau-Insolvenzen könnten um 15 bis 20 Prozent steigen

Die Insolvenzen im Baugewerbe könnten dieses Jahr nach Berechnungen des Kreditversicherers Atradius zwischen 15 und 20 Prozent zunehmen. "Die Baubranche wird noch einen langen Atem benötigen", sagte Deutschland-Direktor Frank Liebold. Die deutsche Baubranche stehe auf unsicherem Boden. Die hohen Zinsen und die deutlich gestiegenen Baupreise bremsten den Neubau von Wohn- und Gewerbeimmobilien aus. Die Stornierungen von Projekten häuften sich. "Eine Entspannung der Situation ist kurzfristig nicht erkennbar", betonte Liebold.

Studie: Familien zahlen bis zu 40 Prozent ihres Einkommens für Warmmiete

Die Warmmiete verschlingt einer Untersuchung des Immobilienportals Immowelt zufolge bis zu 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens von Familien. Die Analyse vergleicht die aktuellen Angebotsmieten für eine 100-Quadratmeter-Wohnung in 107 ausgesuchten deutschen Städten mit dem Medianeinkommen einer dreiköpfigen Familie mit je einem Voll- und einem Teilverdiener. In 70 von 107 untersuchten Städten müssen Mieter für eine familiengerechte Wohnung mindestens 30 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Warmmiete aufbringen. Gemeinhin wird oft empfohlen, maximal 30 Prozent des Nettoeinkommens für die Wohnkosten zu verwenden.

Söder hält in Flugblatt-Affäre vorerst an Aiwanger als Minister fest

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt hält Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorerst an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) fest. Es gebe allerdings noch viele offene Fragen, die von Aiwanger abschließend geklärt werden müssten, sagte Söder nach einer Sitzung des Koalitionsausschusses in München. Daher solle der Vizeregierungschef nun 25 Fragen schriftlich beantworten, wozu sich Aiwanger bereit erklärt habe. Das in der Kritik stehende antisemitische Flugblatt nannte Söder "ekelhaft" und "widerlich". Er sprach von "übelstem Nazijargon".

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.