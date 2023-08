ATHEN (dpa-AFX) - Die Waldgebiete, die im Nordosten Griechenlands und nordwestlich von Athen abgebrannt sind, sollen sofort wieder aufgeforstet werden. Das hat die griechische Regierung am Dienstag bei einer Sondersitzung zu den Bränden beschlossen und den Forstbehörden einen entsprechenden Auftrag erteilt, wie das Büro von Ministerpräsident Kyriakos Mitostakis mitteilte.

Außerdem sollen umgehend Maßnahmen gegen Überflutungen der Gebiete im Winter getroffen werden. So müssten die Flüsse der Region gereinigt und ein Hochwasserschutz installiert werden. Zudem wolle man sich um die Tierwelt kümmern und in den nächsten Monaten Futter und Wasser bereitstellen. In den verbrannten Gebieten finden aktuell weder Nutz- noch Wildtiere Futter und sauberes Wasser.

Im großen Waldgebiet Dadia samt einem Nationalpark im Nordosten Griechenlands nahe der griechisch-türkischen Grenze brannte es am Dienstag den elften Tag in Folge. Noch konnten die großen Feuerfronten nicht unter Kontrolle gebracht werden, weil es vielerorts in unzugänglichen Gebieten der dicht bewaldeten Region brennt. Auch nordwestlich von Athen am Gebirge Parnitha war durch Waldbrände großer Schaden entstanden./axa/DP/mis