London (ots) -LRQA (https://info.lrqa.com/homepage), ein weltweit führender Assurance-Partner, ernennt Ian Spaulding zum neuen Chief Executive Officer (CEO) des Unternehmens mit Wirkung zum 1. September 2023. Der derzeitige CEO, Paul Butcher, hat sich entschlossen, von seinem Amt zurückzutreten und wird die Organisation in einer beratenden Funktion unterstützen.Martin Blackburn, Vorstandsvorsitzender von LRQA, sagte: "Als erfahrener und erfolgreicher CEO seit mehr als zehn Jahren bei ELEVATE und als Mitglied der LRQA-Geschäftsleitung seit der Übernahme von ELEVATE durch LRQA verfügt Ian Spaulding über ein tiefes Verständnis unseres Geschäfts, unserer Kunden und unseres Marktes. Er ist in der idealen Position, um die weitere Umsetzung unserer Strategie zu leiten, der führende globale Assurance-Partner auf dem Markt zu werden und auf dem Wachstum aufzubauen. Ich bin Paul zutiefst dankbar für seine Vision, seine Führungsstärke und seine Energie in einer Zeit der raschen und ehrgeizigen Transformation. Ich wünsche ihm für seine Zukunftspläne alles Gute."Paul Butcher sagte: "Es war ein Privileg, fünf Jahre lang dieses fantastische Unternehmen zu leiten und unseren Kunden marktführende Assurance-Dienstleistungen zu bieten. In diesem Jahr haben wir die Trennung von unserer früheren Muttergesellschaft abgeschlossen und sind auf dem besten Weg, unsere höchsten Umsatz- und Ertragsergebnisse aller Zeiten zu erzielen. Das Unternehmen befindet sich in einer starken Position und Ian ist der ideale Nachfolger als CEO. Ich möchte all den großartigen Menschen bei LRQA für ihr Engagement für unsere Kunden und unsere Strategie danken und für alles, was wir bisher gemeinsam erreicht haben."Ian Spaulding kommentierte: "Als neuer CEO von LRQA möchte ich Unternehmen in erster Linie dabei helfen, ihr Business erfolgreicher zu gestalten. Assurance kann unseren Kunden dabei helfen, die Brücke zwischen ihren Tätigkeiten zu schlagen, internationale Standards zu erfüllen, externen Stakeholdern Vertrauen zu geben und Geschäftsrisiken zu antizipieren, die noch gar nicht eingetreten sind. Wir befinden uns in einer neuen Ära des Risikos, die sich ständig weiterentwickelt und ausweitet, und es ist an der Zeit, Ihr Unternehmen zukunftssicher zu machen. Es wird mir eine Ehre sein, als CEO von LRQA die Kunden auf diesem Weg zu unterstützen und die außergewöhnliche Arbeit von Paul fortzusetzen, der den Assurance-Markt neu definiert hat."Über Ian SpauldingIan Spaulding hat mehr als 25 Jahre in Asien, Europa und den USA verbracht, wo er Unternehmen in den Bereichen Assurance und Environmental, Social und Governance (ESG) aufgebaut, geleitet und weiterentwickelt hat.In seiner frühen Karriere arbeitete Spaulding bei Sears Holdings, KPMG und BSR. Im Jahr 2013 gründete Spaulding ELEVATE und etablierte das Unternehmen im Laufe der nächsten zehn Jahre als Branchenführer im Bereich Nachhaltigkeit und Lieferkettensicherung. Unter Spauldings Leitung hat ELEVATE mit 350 globalen Unternehmen zusammengearbeitet, um datengestützte Nachhaltigkeitsprogramme zu entwickeln, aufzubauen und zu managen, einschließlich Bewertung, Beratung, Programm-Management und Analytik.Im April 2022 wurde ELEVATE von LRQA übernommen, um ein leistungsstarkes Angebot für Kunden zu schaffen, die sich in einer sich ständig verändernden Risikolandschaft bewegen. Spaulding übernahm die Rolle des Chief Growth Officer und leitete anschließend den Geschäftsbereich Assessments.Pressekontakt:Kerstin AlhajsuleimanE-Mail: kerstin.alhajsuleiman@lrqa.comTel. 0049-(0)40-2999-8903Original-Content von: LRQA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160281/5590725