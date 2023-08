NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Outperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Im Bekleidungssektor sei mit einer fortgesetzten Preisinflation zu rechnen, allerdings in einem moderateren Tempo in diesem Herbst und mit einer Abflachung bis zum nächsten Frühjahr, schrieb Analyst Richard Chamberlain in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Am oberen Ende des Massenmarktes habe die Inditex-Kernmarke Zara ihr Angebot erneut erfolgreich aufgewertet./edh/ck



Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2023 / 18:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.08.2023 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0148396007

Top 3 Energie-Dividendenaktien Im neuen Energieboom von kontinuierlichen Erträgen profitieren. Wir zeigen hier, von welche drei Aktien Sie profitieren können. Hier klicken