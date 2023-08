In den USA ist die Inflation zwar rückläufig, aber noch immer zu hoch - eine restriktive Geldpolitik hält die Fed für notwendig. Das bringt die Aktienmärkte bei niedriger Vola aus dem Tritt. Was jetzt zu erwarten ist und welche Signale für den Aktienmarkt wichtig sind, erfahren Sie in diesem Interview mit Nicolai Tietze von Morgan Stanley und Daniel Saurenz von Feingold Research.