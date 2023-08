Der DAX konnte am heutigen Dienstag zunächst weiter ansteigen und die Aufwärtsdynamik der Vortage weiter fortsetzen. Im bisherigen Tageshoch wurden am heutigen Dienstag 15.894 Punkte erreicht, dann prallte der DAX erneut am Widerstand um 15.900 Punkte nach unten ab. Aktuell zeigt sich der DAX mit einer bärischen Tageskerze unter dem Widerstand von 15.900 Punkten. Im Bereich um 15.860/15.900 Punkte wurde eine Short-Position eröffnet, die bisher gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...