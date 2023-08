Die Wettbewerbsfähigkeit von Energie aus erneuerbaren Quellen wie Photovoltaik und Wind ist 2022 weiter gestiegen: Strom aus 86 Prozent aller neu in Betrieb genommenen Anlagen war günstiger als Strom aus fossilen Brennstoffen, so ein Bericht der Irena.Die erneuerbaren Energien haben 2022 weltweit die Brennstoffkosten des Stromsektors deutlich gesenkt. Das zeigt der Bericht "Renewable Power Generation Costs in 2022" der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien (Irena). Demnach haben die seit dem Jahr 2000 installierten erneuerbaren Kapazitäten im Jahr 2022 mindestens 520 Milliarden US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...