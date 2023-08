Es gibt nur wenige Fondsmanager, die von Kleinanlegern so sehr beobachtet werden wie Cathie Wood. Die Tech-Investorin hat nun auf eine Aktie gesetzt, die seit Jahresbeginn um über 240 Prozent gestiegen ist.

Cathie Wood - CEO von Ark Invest - hat am Montag insgesamt fast 604.000 Aktien von Archer Aviation gekauft. Die Transaktion hatte einen Wert von fast 3,9 Millionen US-Dollar, basierend auf dem Schlusskurs der Aktie von 6,39 US-Dollar am Montag. Die Käufe erfolgten über den Ark Innovation ETF (ARKK), den Ark Autonome Technologie und Robotik ETF (ARKQ) und den Ark Weltraumforschung & Innovation ETF (ARKX). Bereits in der vergangenen Woche zeigte Wood ihre bullishe Haltung gegenüber der Aktie, indem sie mehrere Trades für ihre Fonds tätigte. Wood scheint ein gutes Timing bewiesen zu haben, denn die Aktie schloss am Montag mit einem Plus von 10,5 Prozent.

Archer Aviation entwickelt eVTOL-Flugzeuge (eVOTL ist ein Akronym aus electric Vertical Take-Off and Landing aircraft). Diese Flugzeuge sollen Personen als Lufttaxi befördern. Das Unternehmen ist unrentabel und für die nächsten Jahre werden keine Gewinne erwartet - ein optimaler Kandidat für Woods disruptive Growth-Aktienstrategie. Cathie Wood begann bereits im September 2021 mit dem Kauf von Archer-Aktien. Für den Flagship-ETF ARKK kaufte sie allerdings erst diesen August Anteile.

Erst kürzlich sicherte sich Archer eine Kapitalbeteiligung in Höhe von 215 Millionen US-Dollar von Branchenführern wie Boeing, Stellantis und United Airlines. Der CEO des Unternehmens, Adam Goldstein, ist weiterhin optimistisch, was das Engagement der US-Regierung für eVTOL-Flugzeuge und die laufende Zusammenarbeit mit Branchenführern angeht.

Flugtaxi-Aktien oder eVTOL-Aktien gelten als Megatrend. Vor allem die Titel von Lilium und Joby sind in diesem Sektor gefragt. Die Lilium-Aktie notiert allerdings nur noch knapp über Pennystock-Niveau, weshalb ein Delisting von der Nasdaq in den ersten Monaten des Jahres befürchtet worden war. Die Joby-Aktie hat sich dagegen seit Jahresbeginn mehr als verdoppelt.

Tipp aus der Redaktion: Megatrend Künstliche Intelligenz: Drei ETFs für zukunftsorientierte Anleger! Steigen Sie jetzt ein und nutzen Sie die einmalige Chance, die Ihnen die KI-Revolution bietet. Fordern Sie hier den brandneuen kostenlosen Sonderreport an!

Die Archer Aviation-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 242 Prozent gestiegen. Auf Monatssicht liegt der Titel rund 34 Prozent im Plus. Das durchschnittliche Rating der Aktie lautet "Kaufen" und impliziert ein Kurspotenzial von über 44 Prozent gegenüber dem derzeitigen Niveau.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion