Der deutsch-italienische Elektrolyseur-Hersteller wird 101 seiner kleinen single-core Elektrolyseure an Enoah liefern. Die Geräte sollen primär im Bereich Power-to-Power und Betankung eingesetzt werden.Die Enapter AG hat mit Enoah Inc. einen Liefervertrag über 101 AEM-Elektrolyseure EL 4.0 geschlossen. Nachdem der deutsch-italienische Hersteller Anfang August den Markteintritt in China gemeldet hatte, bedeutet dieser Vertrag einen Ausbau der Aktivitäten in Japan. Enoah ist laut Enapter auf die Herstellung und den Vertrieb von Brennstoffzellen-, Stromerzeugungs- und Wasserelektrolyse-Systemen spezialisiert. ...

