DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 30. August (vorläufige Fassung)

=== 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 2Q *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H *** 07:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen August *** 08:00 EU/Acea, Pkw-Neuzulassungen, Juli *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm PROGNOSE: -12,8% gg Vj zuvor: -11,4% gg Vj *** 09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj *** 10:00 DE/Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Brandenburg August *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Hessen August 10:00 DE/Vorstellung des ifo-Bildungsbarometers 2023 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen August *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,4 zuvor: 94,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -9,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,0 Vorabschätzung: -16,0 zuvor: -15,1 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone August *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung grüner 1,3%-Bundesobligation über 1,5 Mrd Euro mit Fälligkeit Oktober 2027 *** 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Bundeswirtschaftsminister Habeck, Bundesfinanzminister Lindner, Pk nach zweitägiger Kabinettsklausur, Meseberg *** 14:00 DE/Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +324.000 Stellen *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Treffen mit Vorständen von Verbraucherzentrale Bundesverband und Stiftung Warentest, Berlin *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg August - CN/US-Handelsministerin Raimondo zu Gesprächen in China (bis 30.8) - DE/Allianz pro Schiene, ACE Auto Club Europa und der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), "Zwischenzeugnis" für die Ampel-Verkehrspolitik - ES/Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister und -Außenminister (29. bis 31.8), Toledo ===

