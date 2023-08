Der Wasserversorgungsverband Tecklenburger Land hatte dem Grundstückseigentümer eines Solarparks rund 46.000 Euro Anschlussbeitrag für eine vor dem Grundstück verlaufende Frischwasserleitung in Rechnung gestellt. Zu Unrecht, entschied das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen.Für die Möglichkeit, sein mit einem Solarpark bebautes Grundstück an die öffentliche Wasserversorgung anzuschließen, muss der Eigentümer keinen Anschlussbeitrag nach dem Kommunalabgabengesetz NRW zahlen. Das entschied am Dienstag das Oberverwaltungsgericht des Landes (Aktenzeichen 15 A 3204/20) und bestätigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...