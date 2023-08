Da gibt es zum Beispiel die am höchsten gelegene Goldmine der Welt. Es ist die La Rinconada-Mine, sie liegt auf 5.100 Metern in Peru. Das weltweit größte Goldvorkommen besitzt die Grasberg-Mine in Indonesien, sie fördert Gold und Kupfer. Sie gehört auch zu den größten und tiefsten Goldminen auf der Erde. Die größte bekannte Goldanreicherung der Welt findet sich in Südafrika, im Witwatersrand-Gebiet. Gold und Uran gibt es dort. Das Witwatersrand-Becken ist rund 52.000 Quadratkilometer groß. ...

