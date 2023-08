Das deutsche KI-Startup Aleph Alpha hat sich mit dem von Dieter Schwarz finanzierten Innovationspark Artificial Intelligence in Heilbronn zusammengetan, um die KI-Branche in Deutschland und Europa voranzutreiben. Das deutsche KI-Startup Aleph Alpha hat kürzlich eine Partnerschaft mit dem Innovationspark Artificial Intelligence (Ipai) in Heilbronn geschlossen. Obwohl der Park momentan nur auf dem Papier existiert, zielt das ambitionierte Projekt darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...