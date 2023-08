Görlitz (ots) -Görlitz begeistert mit originalen Locations, kurzen Wegen und filmenthusiastischen Menschen. In der Europastadt an der Neiße ist der "Film" längst zu einem regionalen Wirtschaftsfaktor geworden. Während das Filmbüro Görlitz mit seinem individuellen Service Filmproduktionsgesellschaften vor und während des Drehs unterstützt, bietet die Sächsische Filmakademie branchenspezifisch filmhandwerkliche Weiterbildung für den Fachkräftenachwuchs an. Im Herbst startet eine neue Seminarreihe.Ihren ersten Filmkuss erlebte Görlitz in den 1950er Jahren, inzwischen ist Görliwood® wachgeküsst. Die Deutsche Film AG (DEFA), mit Sitz in Babelsberg, erkannte schon damals das Potential und nutzte die Stadt regelmäßig und intensiv als Drehort. Mit der Neuverfilmung von In 80 Tagen um die Welt mit Jackie Chan knüpfte die Studio Babelsberg AG im Jahr 2003 an die Tradition des Filmedrehens in Görlitz an. Mittlerweile sind in der deutsch-polnischen Europastadt mehr als 120 Filme für nationales und internationales Kino- und TV-Publikum entstanden, darunter Oscar®-prämierte Blockbuster wie Grand Budapest Hotel, Inglourious Basterds oder Der Vorleser. Aktuell dreht die Kordes & Kordes Film GmbH für den dritten Teil der erfolgreichen Kinoreihe Die Schule der magischen Tiere. Daran schließen sich Dreharbeiten für den inzwischen 15. Teil der Görlitzer Krimireihe Wolfsland an.European Film Location of the Decade 2007-2017Die unperfekte Schönheit der Stadt bietet Filmemachern einen besonderen Reiz. Einerseits glänzt sie mit ihrem architektonischen Reichtum, der Originalität und besonderen Qualität der Bauwerke aus fünf Jahrhunderten sowie einer großen Fülle an Motiven auf engstem Raum. Andererseits gibt es viele Gebäude, die noch ihrer Zukunft harren - brachliegende Gewerbebauten, deren frühere Nutzung noch erkennbar ist, riesige Mehrfamilienhäuser in der gründerzeitlichen Innenstadt, leerstehend und oftmals unsaniert. Filmfans aus ganz Europa haben die Stadt mit ihrer wandelbaren Kulisse sogar zur besten Filmkulisse des Jahrzehnts (2007-2017) (https://eufcn.com/eufcn-awards-the-city-of-gorlitz-as-best-european-film-location-of-the-decade-2007-2017/) gewählt.Filmstandort Görlitz punktet mit Filmbüro und FilmakademieLängst ist die Stadt nicht mehr nur Kulisse, sondern setzt auf die Wirtschaftskraft des Themas "Film". Mit Unterstützung der Stadt Görlitz und des Freistaates Sachsen, vertreten durch die Mitteldeutsche Medienförderung, wurde 2021 bei der Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH das Filmbüro (http://www.filmbuero-goerlitz.de) angesiedelt, das mit seinem individuellen Service Filmproduktionsgesellschaften bei der Vorbereitung und Durchführung von Dreharbeiten zur Seite steht. Seit 2022 ergänzt die Sächsische Filmakademie (https://saechsische-filmakademie.de/) mit ihrem Weiterbildungsangebot den Filmstandort Görlitz. Sie schult Fachkräfte für den Mittelbau von Filmproduktionen, für die es in der Region, aber auch deutschlandweit großen Bedarf gibt.Neue Seminare & Kurse starten im September & Oktober 2023Im September und Oktober bietet die Sächsische Filmakademie eine neue Seminarreihe zum Berufsfeld "Assistenz Filmausstattung" an. Vier Seminare an jeweils drei Tagen am Wochenende führen in die unterschiedlichen Arbeitsbereiche und Tätigkeiten dieser Filmabteilung ein, wie z.B. Außenrequisite, Setrequisite, Set Decoration, Set Dresser und Setpainting. Am 25. Oktober beginnt der Weiterbildungskurs "Assistenz Kamera & Licht", bei dem die Kursteilnehmer, neben generellen Kenntnissen zum Film und Nachhaltigkeit, Grundlagen für Licht & Grip, Technik und Sicherheit sowie Kamera- und Lichtkonzepte erlernen. Zum Programm gehört auch die Realisation eines Übungsfilms.Pressekontakt:Franziska GlaubitzPR- und Social Media-ManagerinEuropastadt GörlitzZgorzelec GmbHTel.: +49 (0) 3581-475743mailto: f.glaubitz@europastadt-goerlitz.deOriginal-Content von: Europastadt GörlitzZgorzelec GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158511/5590852