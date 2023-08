Ulm (ots) -Zum 50. Geburtstag von ratiopharm spendet der Mutterkonzern Teva insgesamt 50.000 Euro an zehn gemeinnützige Vereine. Die Vereine wurden vorab von den Mitarbeitenden nominiert. Wie hoch die jeweilige Spende ausfällt, entscheidet bis zum 15. September ein öffentliches Online-Voting, an dem sich alle Menschen in Deutschland beteiligen können. Das Beste: Keiner der zehn Vereine geht dabei leer aus.'50.000 Euro für Menschen, die helfen' - so lautet das Motto der Spendenaktion, die Teva zum 50. Geburtstag der Marke ratiopharm ins Leben gerufen hat. "Wir wollten gern etwas an diejenigen zurückgeben, die sich selbstlos für andere einsetzen", erklärt Andreas Burkhardt, Geschäftsführer von Teva Deutschland und Österreich. "Deshalb haben wir unsere Mitarbeitenden gefragt, welche gemeinnützigen Vereine ihnen besonders am Herzen liegen." Aus über 100 Vorschlägen hat dann eine eigens zusammengestellte Teva-Jury zehn Vereine ausgewählt, die die Marke ratiopharm und die Teva-Unternehmenswerte am besten widerspiegeln.Jetzt online mitentscheiden!Am 29. August startet nun die entscheidende Phase der Spendenaktion. Dann kann die Öffentlichkeit bis zum 15. September mitbestimmen, welchen Betrag jeder der zehn Vereine erhalten wird - von 2.000 Euro bis 12.000 Euro.Mitmachen ist einfach: die Webseite der Spendenaktion unter www.ratiopharm.de/spendenaktion (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ratiopharm.de%2Fspendenaktion&data=05%7C01%7CMonika.Huth%40tevapharm.com%7Ccd5d08d50a6a4326e55c08dba86eb241%7C3f991a7bea934169b28cc36ff3e5b0d1%7C0%7C0%7C638288965612178641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n4A6zlcLIHwvaBqZcz3ZSyKkhbXS9658h7O3GfTatz4%3D&reserved=0) besuchen, unter den zehn Vereinen den persönlichen Favoriten auswählen und mit einem Klick abstimmen. Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich. Die Platzierung im Ranking entscheidet dann, wie hoch die jeweilige Spende ausfällt. Je mehr Stimmen, umso höher die Spende.Unter den zehn gemeinnützigen Vereinen sind große und kleine Initiativen aus dem Gesundheitsbereich, aber auch eine Umwelt-Organisation und Einrichtungen zur Selbst- und Angehörigenhilfe aus der Region und ganz Deutschland. Die offizielle Spendenübergabe an alle zehn Vereine findet bei einer Jubiläumsfeier zum 50. Geburtstag der Marke ratiopharm am 26. Oktober statt.Jetzt mitmachen: 50.000 Euro für Menschen, die helfenAlle Infos zur Teva-Spendenaktion zum ratiopharm Jubiläum:www.ratiopharm.de/spendenaktion (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ratiopharm.de%2Fspendenaktion&data=05%7C01%7CMonika.Huth%40tevapharm.com%7Ccd5d08d50a6a4326e55c08dba86eb241%7C3f991a7bea934169b28cc36ff3e5b0d1%7C0%7C0%7C638288965612178641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n4A6zlcLIHwvaBqZcz3ZSyKkhbXS9658h7O3GfTatz4%3D&reserved=0)Alle Infos auf einen BlickDiese Pressemitteilung mit weiteren Informationen finden Sie auch online: https://is.gd/qugWJqÜber Teva DeutschlandRund 2.900 Mitarbeitende kümmern sich tagtäglich darum, den Zugang zu Arzneimitteln für Millionen von Menschen zu vereinfachen und den Patientinnen und Patienten ein Stück Unabhängigkeit zurückzugeben. Sei es über unsere Medikamente - innovative Spezialmedikamente, Generika und freiverkäufliche Arzneimittel -, einen günstigen Preis oder einen besonderen Service.Deutschlands bekannteste Arzneimittelmarke ratiopharm gehört zu Teva Deutschland. ratiopharm steht seit 50 Jahren für Arzneimittel von höchster Qualität zu einem günstigen Preis. Die Werbung mit den Zwillingen hat mittlerweile den Status eines Klassikers erreicht.Der Deutschlandsitz von Teva ist in Ulm. Ein weiterer Produktionsstandort ist in Blaubeuren/Weiler. Tevas Ziel ist es, dass die Patientinnen und Patienten die benötigte Medizin erhalten, wo und wann sie sie brauchen. Dafür arbeiten 37.000 Mitarbeitende rund um den Globus. Teva stellt mehr als 3.500 verschiedene Produkte in über 60 Ländern zur Verfügung.Pressekontakt:Corporate Communications Teva GermanyPeter WunnerTel. 0731 402-5241pr@teva.deOriginal-Content von: Teva GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132136/5590853