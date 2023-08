Vaduz (ots) -Vom 26. bis 28. August 2023 nahmen S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein und Regierungschef Daniel Risch am Europäischen Forum Alpbach teil. Das Thema des diesjährigen Europäischen Forum Alpbachs ist "Bold Europe". Europa wird damit aufgefordert, sich den Herausforderungen seiner Zeit zu stellen.Seit 2020 ist S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein Mitglied des Internationalen Beirats des Europäischen Forum Alpbach und berät das Forum in programmatischen Fragen. In dieser Funktion gab S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein auch dieses Jahr ein Mittagessen für den Internationalen Beirat und nahm am Programm des Internationalen Beirates teil.Der Präsident des Europäischen Forum Alpbach, Andreas Treichl und Regierungschef Daniel Risch gaben gemeinsam ein Networking Dinner für hochrangige Teilnehmer des Forums. Der Einladung folgten unter anderem der britische Undersecretary of State zuständig für Europa, Leo Docherty, der Gouverneur der Österreichischen Nationalbank, Robert Holzmann, die ukrainische Abgeordnete Maria Mezentseva, Mitglieder des Europäischen Parlaments sowie weitere Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Diplomatie.Regierungschef Daniel Risch eröffnete zudem die Präsentation des Kunstwerks "Bataille" von Rivane Neuenschwander, welches im Rahmen einer Kooperation zwischen dem Kunstmuseum Liechtenstein und dem Europäischen Forum Alpbach gezeigt wird. Die interaktive Installation "Bataille" ist Teil des Kunst- und Kulturprogramms des Europäischen Forum Alpbach 2023.Im Rahmen seines Besuchs beim Europäischen Forum Alpbach traf sich Regierungschef Daniel Risch zudem mit dem österreichischen Staatssekretär für Digitales, Florian Tursky, um über aktuelle Themen im Bereich der Digitalisierung zu sprechen.Der Club Alpbach Liechtenstein organisierte ein Kamingespräch mit Regierungschef Daniel Risch, dem österreichischen Staatssekretär für Digitalisierung und Breitband, Florian Tursky, und der Journalistin Izabella Kaminska zum Thema "Bitcoin wird Mainstream?", welches vom Finanzjournalisten Niko Jilch moderiert wurde. Der Club Alpbach Liechtenstein wurde 2012 gegründet. Durch die Vergabe von Stipendien können Studierende mit Liechtenstein-Bezug jedes Jahr am Europäischen Forum Alpbach teilnehmen.Das Europäische Forum Alpbach ist eine Plattform, die Ideen für ein vereintes, selbstbestimmtes und demokratisches Europa vorantreibt. Junge Menschen und angehende Führungskräfte kommen mit den innovativsten Köpfen, Entscheidungsträgern und Experten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Zivilgesellschaft aus der ganzen Welt zusammen, um an gemeinsamen Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu arbeiten.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenLiechtensteinische Botschaft in WienBeatrice KricheliT +43 1 535 92 1116beatrice.kricheli@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100910625