Goliath Resources entdeckt neues Zielgebiet auf Icefields-Claims

Anzeige / Werbung In gerade einmal acht Monaten hat Goliath Resources 75 neue Ziele identifiziert. Auf den Claims der Icefields-Lagerstätte der Golddigger-Liegenschaft hat Goliath Resources (TSX-V: GOT, FSE: B4IF) eine 500 Meter lange Zone entdeckt, die eine umfangreiche Mineralisierung zu enthalten scheint. Ihre Exploration wird in den kommenden Monaten weiter vorangetrieben, damit im nächsten Jahr erste Bohrungen niedergebracht werden können. Drei neue Zonen mit einer umfangreichen Mineralisierung, die aus sulfidreichen Brekzien, Stockwork und Adern in Scherzonen besteht, konnten identifiziert werden. Sie erstrecken sich von Nordwesten nach Südosten über eine Länge von 500 Meter und sind derzeit in alle Richtungen offen. Die mineralisierten Zonen sind bis zu 20 Meter breit und weisen Abschnitte mit massivem Chalkopyrit und Pyrit auf. Diese Neuentdeckung wurde erst durch den Rückgang des Gletschers möglich und liegt auf demselben Gebiet wie die frühere Mine Porter Idaho. Sie befindet sich sechs Kilometer weiter westlich. Um im kommenden Jahr erste Bohrungen auf dem Zielgebiet abteufen zu können, werden die Icefields-Claims derzeit genau kartiert.

Übersicht Ice Field Claims; Quelle: Goliath Resources In den nordöstlichen Teilen der Icefields-Claims befindet sich die Metallica-Zone. Sie liegt 29 Kilometer östlich von Stewart. Mehrere oxidierte Quarz-Karbonat-Adern und Linsen wurden innerhalb von alteriertem Andesit bereits identifiziert. Sie enthalten bis zu vier Meter breite Zonen mit Kupferkies, Sphalerit und Bleiglanz, wobei sich die erkannte Mineralisierung derzeit über ein 300 mal 400 Meter großes Gebiet erstreckt. In nur acht Monaten identifiziert Goliath Resources 75 neue Ziele Im Süden der Icefields-Claims wurde die Full-Contact-Zone erkannt. Sie liegt 19 Kilometer nordwestlich der Surebetzone und weist einen 1,3 Kilometer langen Abschnitt mit eiszeitlichen Ablagerungen auf. Besonders ermutigend ist, dass das neue Zielgebiet dieselben geologischen Gegebenheiten und dieselbe Alteration wie die Surebetzone aufweist. Insgesamt hat Goliath Resources auf der Golddigger-Liegenschaft nun 75 neue Ziele mit hervorragendem Potential identifiziert. Dies alles geschah einschließlich der aktuellen Saison nur in etwas mehr als acht Monaten. Es besteht daher Grund zu der Annahme, dass die neuen Entdeckungen lediglich die Spitze des Eisbergs darstellen. Fazit: Zusammen mit den bereits zuvor gemeldeten Explorationserfolgen kann Goliath Resources deshalb schon heute ein positives Resümee seiner jüngsten Anstrengungen ziehen und zurecht davon ausgehen, dass auf den neuen Zonen schon bald die ersten Bohrerfolge eingefahren werden können. Bevor die Bohrer in die Tiefe abtauchen können, sind aber noch vorbereitende Arbeiten notwendig. Sie möchte Goliath Resources in den nächsten Wochen und Monaten weiter voranbringen, damit im Jahr 2024 ein gezieltes Bohrprogramm auf den besonders aussichtsreichen Zonen gestartet werden kann. Abonnieren Sie jetzt den Goldinvest.de-Newsletter

Folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf https://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt, gerade bei Aktien im Penny Stock-Bereich, hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien von Goliath Resources halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen Goliath Resources und der GOLDINVEST Consulting GmbH, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist. Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,CA38171A2092

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )