Robinhood Markets hat sich als Teil-Kryptobörse einen Namen gemacht und sich laut Blockchain-Analysefirma Arkham Intelligence mit einer der weltweit größten Bitcoin-Wallets gut positioniert im Markt.

Das Unternehmen gab in einem Ergebnisbericht bekannt, dass seine Kunden Ende Juni Bitcoin-Bestände von etwa 4,2 Milliarden US-Dollar sowie weitere Kryptowährungen im Wert von 7,3 Milliarden US-Dollar hielten.

Diese Zahlen belegen Robinhoods wachsende Dominanz als Krypto-Handelsplattform in den USA. Das Unternehmen übernimmt Marktanteile von Konkurrenten wie FTX oder Binance, die ins Straucheln geraten oder aus dem Markt ausgeschieden sind. Laut Robinhood-CEO Vlad Tenev bekämen Anleger "mehr Krypto für ihren Dollar" als bei den meisten anderen Anbietern.

Mizuho-Analyst Dan Dolev weist in einer Research-Note darauf hin, dass Robinhood im zweiten Quartal auch dem Branchenriesen Coinbase vier Prozent an Marktanteilen abgejagt hat. Mit einem "Buy"-Rating und einem Kursziel von 15 US-Dollar unterstreicht Dolev Robinhoods wachsende Bedeutung im Kryptosektor. Sein prognostiziertes Aufwärtspotenzial liegt bei etwa 40 Prozent.

Das durchschnittliche Kurspotenzial aller auf MarketScreener erfassten Analystenschätzungen beträgt rund 25 Prozent für die Robinhood-Aktie, wobei die Durchschnittsempfehlung "Halten" lautet.

Im Laufe des Jahres 2023 hat das Interesse am Krypto-Handel nachgelassen. Unter anderem die hohe Inflation machte die risikobehaftete Anlageklasse unattraktiver für Investoren. Dies bekam Robinhood zu spüren. Im zweiten Quartal nahm das Finanzdienstleistungsunternehmen rund 31 Millionen US-Dollar aus Krypto-Transaktionen ein - 58 Millionen US-Dollar weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den vergangenen vier Wochen verlor die Aktie rund 15 Prozent an Wert.

Doch Experten räumen Robinhood eine gute Ausgangslage ein, sollten Kryptowährungen wieder einen Aufschwung erfahren.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion

