GfK-Konsumklima-Index stagniert weiter auf niedrigem Niveau

Werbung







Die deutsche Konsumstimmung konnte sich im August nicht weiter verbessern, sondern hält nun auf einem negativen Stand inne.



Neben der Inflation haben sich auch die sonstigen Wirtschaftsindikatoren von den Hoch bzw. respektive Tiefpunkten im Frühjahr dieses Jahres begonnen zu erholen. Für eine nachhaltige Konjunkturwende sprechen die Zahlen des GfK Marktforschungsinstituts für das Konsumverhalten der deutschen Bevölkerung nicht gerade. Der Konsumklima-Index verweilt mit -25,5 im August auf einem ähnlich tiefen Niveau wie im Vormonat (-24,6). Als Hauptgründe dürften die Unsicherheiten im Kontext des andauernden Ukraine-Krieges, sowie die ebenfalls anhaltenden Sorgen vor einer Rezession sein. Als besonders verunsichernd wirken die fluktuierenden Strom- und Gaspreise, während konjunkturfördernde Maßnahmen wie anlassbezogene Steuerentlastungen den Verbrauchervertrauensindex eher unterstützen.







Hier finden Sie:













Wie war das noch mit Call und Put?



Live-Webinar: Eine Einführung in die Welt der Optionsscheine



Im Webinar am Mittwoch den 30.08.2023 haben Sie die Möglichkeit gemeinsam mit Julius Weiß die Welt der Optionsscheine näher kennenzulernen. Sowohl für neue Börsianer als auch erfahrene Anleger haben wir die wichtigsten Grundlagen zu Standard-Optionsscheinen zusammengefasst und bieten Ihnen die Möglichkeit sowohl bestehendes Wissen aufzufrischen, als auch einen Einstieg in die Anlagemöglichkeiten mit Derivaten kennenzulernen.



Die Teilnahme ist kostenlos und unverbindlich - schauen Sie direkt auf unserer Homepage vorbei für mehr Informationen:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC