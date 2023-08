DJ MARKT/Anleihen ziehen mit US-Daten deutlich an

Einen Sprung nach oben machen am Dienstagnachmittag die Bundesanleihen. Die Rendite der Papiere mit einer Laufzeit von zehn Jahren fällt im Gegenzug um 5 Basispunkte auf 2,52 Prozent, die der zweijährigen um 3 Basispunkte. Die Erwartungen an zukünftige Zinsanhebungen durch die Fed kommen nach den US-Daten deutlich zurück. Der Rückgang der Stellenangebote ("Jolts") deutet an, dass sich der Arbeitsmarkt nun doch abkühlt. Damit dürfte auch die Motivation zu einem Jobwechsel aufgrund eines höheren Gehaltes sinken und in der Folge der Lohndruck weichen.

DJG/thl/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 10:37 ET (14:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.