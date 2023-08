Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, als ich heute Morgen bei einer Tasse Nespresso den Gmail-Account auf meinem Chromebook geöffnet habe, las ich zunächst eine Bestätigung von Booking.com: Meine Visa-Karte wird in zwei Tagen mit der Bezahlung für unser Ferienhaus belastet. Sie rätseln jetzt vielleicht, was diese persönliche Information mit der Börse zu tun haben könnte. Eine ganze Menge! Denn bereits in der ersten Stunde des Tages haben sage und schreibe vier Champions meinen Alltag geprägt: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...