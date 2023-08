Travelshift, die führende Online Travel Agency (OTA) auf Island, erhält von seinen Aktionären 10 Millionen $. Damit belaufen sich die gesamten von Investoren bereitgestellten Mittel auf 30 Millionen $.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829166023/de/

David Byron Stewart, the CEO of Travelshift and former Head of Global Private Equity at State Street Global Advisors (Photo: Business Wire)

Diese Finanzierung beweist, dass die derzeitigen Investoren an das zukünftige Wachstum und das Potenzial des Unternehmens glauben. So meinte Harshal Chaudhari, President und Chief Investment Officer bei GE Investment Management Co.: "Wir sind stolz darauf, Travelshift auf seinem bemerkenswerten Weg weiterhin unterstützen zu können. Das Unternehmen stellt Innovation in den Mittelpunkt und die Zufriedenheit seiner Kunden ist entscheidend für den Erfolg. Wir glauben weiterhin daran, dass Travelshift das Potenzial hat, der Reiseindustrie neue Impulse zu geben."

Die jüngste Finanzierungsrunde folgt auf die Markteinführung von Guide to Europe, einer Reiseplattform, die das Reisen durch Europa leichter macht. Dieser KI-gestützte, innovative Service ermöglicht es Reisenden, alle notwendigen Buchungen für ihre Reise an einem Ort zu erledigen und in einer App zu verwalten. Darüber hinaus haben Nutzer Zugriff auf tausende von Reiseplänen, die mithilfe von KI optimiert wurden. Dies ist nun die größte Auswahl an Reisepaketen in ganz Europa.

"Wir freuen uns darüber, dass unsere Aktionäre uns weiterhin unterstützen und damit ihr Vertrauen unter Beweis stellen," sagte David Stewart, CEO von Travelshift. "Dank dieser Finanzierungsrunde können wir unser Wachstum beschleunigen und durch die innovative Nutzung und Anwendung von KI eine neue Ära in der Reisebranche mitgestalten. Die ist geprägt durch Personalisierung und einen hohen Grad an Service."

Travelshift möchte seinem engagierten Team, seinen treuen Kunden und loyalen Aktionären für ihre ständige Unterstützung und ihren Glauben an die Vision des Unternehmens danken.

Über Travelshift:

Travelshift ist eine führende isländische Online Travel Agency (OTA). Sie bietet Lösungen für Reisende und setzt dabei auf Technologie. Das Unternehmen wurde vor zehn Jahren gegründet und hat das Ziel, der Reisebranche neue Impulse zu geben. Deshalb sind innovativer Service und außergewöhnliche Lösungen für die Kunden typisch für Travelshift.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230829166023/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von:

David Stewart

Chief Executive Officer

E-Mail: dave@travelshift.com

Telefon: +354 791 9394