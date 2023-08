Seit dem Börsendebüt (7.7.) von Nucera, der Wasserstofftochter von Thyssenkrupp, hat sich die Aktie ggü. dem Eröffnungskurs mit einem Kursplus von etwas mehr als 6% solide entwickelt.Überaus stark hingegen gestaltete sich die Entwicklung der Q3-Zahlen (per 30.6.), die Nucera am Montag (28.8.) vorlegte. Der Umsatz wuchs um satte 90% ggü. Vj. auf 187 Mio. Euro an. Auch das EBIT stieg auf 7 Mio. Euro an, was einem Wachstum von 59% entspricht. Der Nettogewinn stieg sogar um 125% auf ...

