Es ist offiziell: Apple hat zum Special-Event am Dienstag, dem 12. September 2023, geladen. Das iPhone 15 ist nah. Die Gerüchteküche lag richtig: Apple wird seine neue iPhone-Generation am 12. September 2023 vorstellen. Begleitet werden dürften die neuen Modelle von Apple-Watches der Series 9.AnzeigeAnzeige Apple-Event am 12. September: iPhone 15 und 15 Pro kommen Traditionsgemäß dürfte bei Apples alljährlicher September-Veranstaltung die neue iPhone-Generation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...