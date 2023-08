DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:30 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD* EuroStoxx50 4.326,47 +0,8% +14,1% Stoxx50 3.986,52 +0,8% +9,2% DAX 15.930,88 +0,9% +14,4% FTSE 7.464,99 +1,7% -1,5% CAC 7.373,43 +0,7% +13,9% DJIA 34.799,05 +0,7% +5,0% S&P-500 4.489,74 +1,3% +16,9% Nasdaq-Comp. 13.936,04 +1,7% +33,2% Nasdaq-100 15.348,60 +2,0% +40,3% Nikkei-225 32.226,97 +0,2% +23,5% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 132,58 +46 *bezogen auf Schlusskurs des Vortages

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,42 80,10 +0,4% +0,32 +2,7% Brent/ICE 84,74 84,42 +0,4% +0,32 +2,5% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 34,52 38,41 -10,1% -3,89 -53,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.934,53 1.919,69 +0,8% +14,85 +6,1% Silber (Spot) 24,73 24,28 +1,9% +0,45 +3,2% Platin (Spot) 982,15 969,50 +1,3% +12,65 -8,0% Kupfer-Future 3,82 3,78 +1,0% +0,04 -0,1% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Etwas fester tendieren die Ölpreise. Leicht gestützt werden sie davon, dass der Hurrikan Idalia die Ölförderung im Golf von Mexiko beeinträchtigen könnte. Derweil warten die Händler auf Daten zu den Ölvorräten der USA, die am späten Dienstag der US-Branchenverband API veröffentlichen wird und am Mittwoch die staatliche Energy Information Administration.

Gold profitiert von den sinkenden Marktzinsen.

FINANZMARKT USA

Fest - Schwache Konjunkturdaten beflügeln Aktien- und Anleihekurse. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August ist nicht nur deutlich schwächer als erwartet ausgefallen, zugleich wurde auch der Vormonatswert stark nach unten revidiert. Dazu ist die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurückgegangen als prognostiziert. Die schwachen Daten schüren damit Spekulationen, dass die US-Notenbank auf weitere Zinserhöhungen verzichten könnte, um eine harte Landung der Konjunktur zu vermeiden. Entsprechend sinken die Marktzinsen kräftig, vor allem am kurzen Ende.

3M legen um weitere 2,2 Prozent zu, nachdem der Konzern im Streit mit Veteranen über den unzureichenden Gehörschutz durch die Ohrstöpsel des Unternehmens einer Vergleichszahlung von 6 Milliarden Dollar zugestimmt hat. Neue Geschäftszahlen des auf Unterhaltungselektronik spezialisierten Einzelhändlers Best Buy (+5,9%) werden positiv aufgenommen. Big Lots (+32%) ist im zweiten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet. Dazu rechnet Big Lots damit, dass sich der Umsatzrückgang im dritten und vierten Quartal verlangsamen wird. OP Bancorp (+3,7%) werden gestützt von der Ankündigung eines Aktienrückkaufs. TSR machen einen Satz um rund 12 Prozent nach oben, nachdem der Vorstand einen Prozess zur Identifizierung und Bewertung potenzieller strategischer Alternativen zur Maximierung des Aktienwerts eingeleitet hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 3Q

22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Fester - Nachdem der Handel lange Zeit des Tages in ruhigen Bahnen verlaufen war, kam am Nachmittag nochmals Schwung rein. Zum einen einigte sich die Bundesregierung auf das Wachstumschancengesetz und will die Wirtschaft mit den Maßnahmen stärker steuerlich entlasten als ursprünglich geplant. Zudem gab es aus den USA Daten, die die US-Notenbank dazu veranlassen könnten, die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau zu belassen. Daraufhin zogen die Aktienkurse stärker an. Auch die Anleihen stiegen, die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 6 Basispunkte auf 2,51 Prozent. Auffallend war, dass alle Sektor-Indizes im Plus schlossen, was für eine gute Breite der Erholung spricht. Der Sektor der Minenwerte stellte mit einem Plus von 2,1 Prozent den größten Gewinner unter den europäischen Subindizes. Positiv wirkten hier die steigenden Metallpreise, nachdem China weitere wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für Infrastrukturprojekte angekündigt hatte. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City (+3,5%) hob das Sentiment für den gesamten angeschlagenen Immobiliensektor: Vonovia gewannen knapp 3 Prozent und Patrizia 2,4 Prozent. Gegen den Trend verloren Adler Group 14,6 Prozent. Der Immobilienkonzern weitete im ersten Halbjahr und zweiten Quartal den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände aus. Evotec (+6,5%) verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres einen Umsatzanstieg von 14 Prozent. Nach durchwachsenen Zahlen schlossen Pierer unverändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:08 Mo, 17:25 % YTD EUR/USD 1,0849 +0,3% 1,0823 1,0807 +1,4% EUR/JPY 158,47 -0,1% 158,44 158,44 +12,9% EUR/CHF 0,9547 -0,1% 0,9562 0,9556 -3,5% EUR/GBP 0,8600 +0,2% 0,8570 0,8587 -2,8% USD/JPY 146,07 -0,3% 146,40 146,62 +11,4% GBP/USD 1,2616 +0,1% 1,2629 1,2584 +4,3% USD/CNH (Offshore) 7,2881 -0,1% 7,2914 7,2983 +5,2% Bitcoin BTC/USD 27.964,85 +7,7% 26.027,84 26.118,20 +68,5%

Am Devisenmarkt ist der Dollar stark unter Druck geraten, parallel zu den sinkenden Anleiherenditen. Der Euro zieht von 1,0785 auf 1,0853 Dollar an, zusätzlich gestützt von der Annahme, dass die EZB die Zinsen noch einmal anheben wird. Der Dollarindex gibt um 0,4 Prozent nach.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die ostasiatischen und australischen Börsen sind am Dienstag den freundlichen Vorgaben der Wall Street gefolgt. Auffallend waren die deutlichen Aufschläge in China, wo gute Geschäftszahlen des E-Automobilbauers und Mischkonzerns BYD die Stimmung hoben. Händler sprachen auch von steigendem Optimismus, dass China weitere Konjunkturhilfen beschließen werde. Hochrangige Politiker und Vertreter des Staates machten laut Berichten entsprechende Ankündigungen. BYD stiegen in Hongkong um 4,8 Prozent. Das Unternehmen hatte einen scharfen Gewinnanstieg im ersten Halbjahr verbucht. Im Schlepptau stiegen Great Wall Motor um 2,8 Prozent. In Japan bremste der wieder zulegende Yen den Aktienmarkt. Zudem dämpften schwache Arbeitsmarktdaten die Kauflaune. Die Aktie von Toyota zeigte sich 0,2 Prozent leichter. Laut Berichten stehen die Produktionsbänder in Japan aufgrund technischer Probleme still. In Seoul waren Reederei- und Werfttitel gesucht. Im Werftsektor kletterten Hanwha Ocean und Hyundai Mipo Dockyard um 6,9 bzw. 4 Prozent.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

SAP

Der Softwarekonzern hat zum 1. Februar Gina Vargiu-Breuer als Chief People Officer und Arbeitsdirektorin in den SAP-Vorstand berufen. Sie tritt die Nachfolge von Sabine Bendiek an, die das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31. Dezember 2023 verlässt. Die Rolle des Chief Operating Officer übernimmt zum 1. Januar 2024 zusätzlich Chief Strategy Officer Sebastian Steinhäuser.

RTL/SPIEGEL

RTL ist ein weiterer Verkauf eines G+J-Titels gelungen. Die Spiegel-Gruppe übernimmt die 51-prozentige Mehrheit am Fußball-Magazin 11 Freunde aus Berlin. Die Wettbewerbsaufsicht muss noch zustimmen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Die übrigen 49 Prozent an 11 Freunde halten der Chefredakteur Philipp Köster und Herausgeber Matthias Hörstmann.

GOOGLE

Google bietet zum ersten Mal einen breiten Zugang zu seiner leistungsstärksten Technologie für künstliche Intelligenz (KI) an, um auf dem lukrativen Markt für Cloud-Software Boden gut zu machen. Thomas Kurian, CEO von Google Cloud, plant, das Produktangebot am Dienstag auf der jährlichen Google Cloud-Konferenz in San Francisco vorzustellen und eine Reihe von Tools zu präsentieren, die beim Verfassen von E-Mails oder der Zusammenfassung langer, in der Cloud gespeicherter Dokumente helfen können.

GM/GOOGLE

General Motors (GM) und Google Cloud haben eine Partnerschaft geschlossen, um künstliche Intelligenz (KI) in GM-Fahrzeuge zu integrieren und zukünftige Anwendungen für generative KI zu erforschen. Das interaktive virtuelle Fahrassistenzsystem Onstar werde bereits seit seiner Einführung im Jahr 2022 von der KI-Technologie von Google Cloud unterstützt.

META

Der Internetkonzern hat nach eigenen Angaben Tausende chinesische Spam-Accounts aus den eigenen Online-Netzwerken gelöscht. Die Accounts hingen demnach zusammen und waren Teil einer weitreichenden politischen Kampagne, die Meta in einem Sicherheitsbericht vom Dienstag "Spamouflage" nannte.

TOYOTA

will am Mittwoch die Produktion in allen Werken in Japan wieder aufnehmen. Diese mussten am Dienstag wegen eines Problems bei der Beschaffung von Teilen vom Netz genommen werden. Am Mittwoch sollen 12 der 14 Werke den Betrieb mit der ersten Schicht wieder aufnehmen. Die übrigen Werke sollen voraussichtlich mit der zweiten Schicht wieder starten.

XIAOMI

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 12:32 ET (16:32 GMT)

DJ LATE BRIEFING - Unternehmen und Märkte -2-

hat im zweiten Quartal den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Das Unternehmen profitierte dabei von höheren Erträgen aus dem Smartphone- und Tablet-Geschäft und gestiegenen Werbeeinnahmen. Der Nettogewinn ist von 1,39 Milliarden Yuan im Vorjahr auf 3,67 Milliarden (rund 465,9 Millionen Euro) gestiegen. Analysten hatten nur mit 3,21 Milliarden Yuan gerechnet.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 29, 2023 12:32 ET (16:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.