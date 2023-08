Megatrend Künstliche Intelligenz: 3 ETFs für zukunftsorientierte Anleger. Jetzt kostenlosen Report herunterladen: https://tinyurl.com/j6xmz42d Die Ampel-Koalition trifft sich zur Klausur auf Schloss Meseberg. Die Liste der Probleme und Aufgaben ist lang, meint Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG. Das kürzlich vorgestellte "Gesetz zur Stärkung von Wachstumschancen, Investitionen und Innovation" als begrüßenswert ansieht, kritisiert er die unzureichende Dimensionierung im Vergleich zu Programmen in den USA. Verschiedene Regierungen hätten in der Vergangenheit viele Fehler begangen mit der Folge, dass der Wirtschaftsstandort Deutschland mittlerweile schlechter dastehe als je zuvor. Ein Kernpunkt seiner Analyse: Deutschland brauche endlich wettbewerbsfähige Energiepreise. Welche Baustellen die Politik jetzt als erstes angehen muss, damit das Land wieder in die Wachstumsspur zurückfindet: Das und mehr im Video!