DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - China-Börsen kommen schon wieder zurück

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkte folgen am Mittwoch den positiven Vorgaben der Wall Street. Dort hatten maue Wirtschaftdaten die Rentenrenditen unter Druck gesetzt, weil Zinserhöhungsfantasien ausgepreist wurden. Doch holt die chinesischen Märkte trotz der Hoffnung auf sinkende Marktzinsen die trübe Realität schnell wieder ein, die Indizes geben den Löwenanteil ihrer Aufschläge im Verlauf wieder ab. Die größten staatlichen Banken in China, darunter die Industrial & Commercial Bank of China und die China Construction Bank, erwägen laut einem Bericht zum dritten Mal in diesem Jahr eine Kürzung ihrer Einlagenzinssätze. Auch die Zinsen auf bereits bestehende Hypotheken sollen sinken. Ziel sei es, die Wirtschaft anzukurbeln und die eigenen Margen zu sichern, heißt es. Die Pläne mussten noch von Regulierern abgesegnet und könnten frühestens am Freitag verkündet werden.

Händler sprechen von erneutem Stückwerk, der große Wurf seien auch diese Maßnahmen nicht. Die Immobilienpreise sänken und die Nachfrage gehe trotz des Bedarfs an Wohnimmobilien zurück. Der HSI in Hongkong steigt aktuell noch um 0,6 Prozent, der Schanghai-Composite hält sich nur noch 0,1 Prozent im Plus. Auf dem Festland sind Halbleiterwerte und Technologietitel gesucht, die von sinkenden Finanzierungskosten besonders deutlich profitierten.

Xiaomi steigen in Hongkong um 1,8 Prozent. Der Hersteller von Unterhaltungselektronik hat im zweiten Quartal den Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt. Der in Schieflage geratene Immobilienentwickler Country Garden will neue Aktien ausgeben, der Kurs gibt um 1,1 Prozent nach.

Japanische Notenbank stützt

Der Nikkei-225 in Japan klettert um 0,7 Prozent. Hier sind Elektronik- und Maschinenbautitel gesucht - begünstigt durch die Hoffnung auf niedrige Finanzierungskosten. Diese Hoffnung wird neben der Entwicklung in den USA auch von Naoki Tamura, Vorstandsmitglied der Bank of Japan, gestützt. Denn er sieht das Inflationsziel der Zentralbank mit einer nachhaltigen Teuerung von 2 Prozent in Sicht. Dies wird am Markt als klares Signal gewertet, dass es kurzfristig keine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik geben werde.

In Südkorea legt der Kospi um 0,6 Prozent zu - dank Aufschlägen in den Sektoren Halbleiter, Stahl und Batterien. Auch hier sorgt die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.311,60 +1,4% +3,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 32.455,05 +0,7% +23,5% 08:00 Kospi (Seoul) 2.568,08 +0,6% +14,8% 08:00 Schanghai-Comp. 3.137,72 +0,1% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 18.593,49 +0,6% -8,4% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.227,60 +0,1% -1,2% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.457,13 +0,2% -2,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51 Uhr % YTD EUR/USD 1,0862 -0,2% 1,0879 1,0818 +1,5% EUR/JPY 158,83 +0,1% 158,74 158,43 +13,2% EUR/GBP 0,8605 +0,0% 0,8603 0,8579 -2,8% GBP/USD 1,2624 -0,2% 1,2646 1,2611 +4,4% USD/JPY 146,22 +0,2% 145,93 146,45 +11,5% USD/KRW 1.322,24 +0,2% 1.320,25 1.323,02 +4,8% USD/CNY 7,1742 +0,1% 7,1655 7,2901 +4,0% USD/CNH 7,2996 +0,2% 7,2828 7,2971 +5,4% USD/HKD 7,8461 -0,0% 7,8467 7,8458 +0,5% AUD/USD 0,6470 -0,2% 0,6480 0,6438 -5,1% NZD/USD 0,5950 -0,3% 0,5970 0,5923 -6,3% Bitcoin BTC/USD 27.430,13 -0,8% 27.651,64 25.989,56 +65,3% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,47 81,16 +0,4% +0,31 +4,0% Brent/ICE 85,75 85,49 +0,3% +0,26 +3,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.936,31 1.937,61 -0,1% -1,31 +6,2% Silber (Spot) 24,62 24,78 -0,6% -0,15 +2,7% Platin (Spot) 978,20 981,00 -0,3% -2,80 -8,4% Kupfer-Future 3,78 3,79 -0,5% -0,02 -1,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

