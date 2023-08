Breaking News! Innocan veröffentlicht bahnrechende wissenschaftliche Studie!

Anzeige / Werbung

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) veröffentlichte nun die komplette Arthritis-Studie im Frontiers Magazin, sodass diese von anderen Wissenschaftlern eingesehen und überprüft werden kann.

Dieser Schritt wird getan, wenn alle Erkenntnisse einer eingehenden Prüfung der wissenschaftlichen Gemeinschaft standhalten! Ein echter Meilenstein in der Geschichte dieses Unternehmens!

Innocan Pharma Announces Clinical Study Results: Evidence of Reduced Osteoarthritis Pain in Dogs After Liposomal CBD Injection

InnoCan Pharma* (WKN: A2PSPW) freut sich, die Ergebnisse einer klinischen Studie über die schmerzlindernde Wirkung und Sicherheit von subkutanen liposomalen CBD (Innocans LPT-Plattform) für Hunde mit Arthrose, bekannt zu geben. Veröffentlicht wurde diese im Frontiers in Veterinary Science Journal unter dem Forschungsthema "Use of Cannabis Derivatives in Veterinary Medicine". Die Studie hebt hervor, dass nach einer einzelnen subkutanen Dosis von liposomalem CBD sechs Wochen lang CBD-Plasmaspiegel nachgewiesen werden konnten, was bei minimalen Nebenwirkungen zu einer wirksamen Schmerzlinderung führte, was zu einem verbesserten Wohlbefinden der betroffenen Hunde führte.

In der Studie wurden sechs Hunde mit natürlich vorkommender Arthrose, die auf herkömmliche Medikamente nicht ansprachen, mit einer einzigen Injektion von fünf mg/kg liposomalem CBD (zusätzlich zu ihren Routinemedikamenten) behandelt. Die anschließenden Beobachtungen erstreckten sich über sechs Wochen und umfassten die Messung der CBD-Plasmakonzentrationen, Blutuntersuchungen, Daten zur Halsbandaktivität sowie die Beurteilung von Wohlbefinden und Schmerzen. Die Ergebnisse waren ermutigend; bei den Hunden kam es zu einem deutlichen Rückgang der Schmerzintensität und zu einem Anstieg der Aktivität.

Zu den wichtigsten Erkenntnissen gehören:

Längerer CBD-Nachweis im Plasma mit einer Spitzenkonzentration von 45,2 (17,8-72,5) ng/ml.

Deutliche Schmerzlinderung und Steigerung des Wohlbefindens über mehrere Wochen.

Deutlicher Anstieg der Aktivität (objektiv gemessen) in der fünften und sechsten Woche.

Leichte Schwellung an der Injektionsstelle bei fünf von sechs Hunden, die ohne Behandlung innerhalb weniger Tage verschwand.