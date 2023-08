Der MDAX-notierte Wind- und Solarparkbetreiber Encavis erwirbt ein baureifes Batterieprojekt (12 Mega-watt, 24 Megawattstunden). Das Battery Energy Storage System (BESS) in Hettstedt (Sachsen-Anhalt) basiert auf der Lithium-Ionen-Technologie und soll im ersten Halbjahr 2024 ans Netz gehen, teilte das Unternehmen am Mittwochmorgen mit.Das BESS wird in den Stunden des Tages niedrigerer Strompreise aufgeladen und in den hochpreisigen Stunden durch die Teilnahme am Day-Ahead- und Intra-Day-Markt entladen. ...

