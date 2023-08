HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4698/ Claudia Plakolm ist Staatssekretärin für Jugend & Zivildienst, Obfrau der Jungen ÖVP und war zuletzt auffällige Promoterin von Aktienthemen. Wir sprechen über Tätigkeiten in der Schulzeit als Landesschulsprecherin in OÖ, dann über Jobs im Catering, Events und Gemeinderat. Aktuelle Hauptthemen sind die Krux mit dem Stillstand, wenn es um die Umsetzung des Regierungsprogramms beim Thema KESt-Behaltefrist geht, weiters Vorbilder in Europa und Finanzbildung in den Schulen. Claudia meldete sich zuletzt verstärkt zu Vorsorge- und Aktienpension-Themen zu Wort, bekam dazu ganze Seiten in Tageszeitungen. Ich frage auch, ob sie selbst in Wertpapiere investiert. Die gerade so populäre ...

