Andritz hat von Lee & Man Paper Manufacturing den neunten Auftrag für eine PrimePress X-Schuhpresse erhalten. Sie wird an das Werk Best Eternity Recycle Technology in Banting, Malaysia, geliefert. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2024 geplant. "Mit diesem Folgeauftrag wird die sehr enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Lee & Man und Andritz weiter gestärkt. Drei PrimePress X-Schuhpressen laufen bereits seit den Jahren 2020, 2021 und 2022 im Werk Banting; zwei weitere, kürzlich bestellte Pressen werden in den nächsten Monaten in Betrieb genommen. Drei Schuhpressen von Andritz sind seit mehreren Jahren im Lee & Man-Werk Dongguan, China, in Betrieb", informiert Andritz.

Den vollständigen Artikel lesen ...