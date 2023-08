DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Der Inflationsdruck in Deutschland dürfte im August erneut leicht nachgelassen haben. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte erwarten, dass der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent gestiegen ist und um 6,3 (Juli: 6,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresniveaus lag. Das Statistische Bundesamt (Destatis) veröffentlicht die Daten am Mittwoch um 14.00 Uhr. Wichtigste Ursache dürfte ein sinkender Teuerungsbeitrag der Energiepreise gewesen sein. Außerdem dürfte der abnehmende Preisdruck entlang den Lieferketten und auslaufende Sondereffekte zu einer niedrigeren Inflationsrate beigetragen haben. Die deutschen Daten sind die wichtigste einzelne Veröffentlichung, ehe Eurostat am Donnerstag mit Daten für den Euroraum kommt. Weitere nationalen Daten kommen zuvor aus Spanien Mittwoch, 9.00 Uhr) und Frankreich (Donnerstag, 8.45 Uhr). Für den nationalen Verbraucherpreisindex werden ein monatlicher Anstieg von 0,2 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 6,0 (6,2) Prozent prognostiziert. Eine erste Orientierung werden die Daten von sechs Statistischen Landesämtern geben, die am Vormittag veröffentlicht werden. Den Anfang macht um 7.30 Uhr Nordrhein-Westfalen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 2Q

07:30 DE/Delivery Hero SE, ausführliches Ergebnis 1H

09:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Deutsche Euroshop: 2,50 EUR

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 Import-/Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: 0,0% gg Vm zuvor: -1,6% gg Vm PROGNOSE: -12,8% gg Vj zuvor: -11,4% gg Vj - ES 09:00 HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) August HVPI PROGNOSE: +2,5% gg Vj zuvor: +2,1% gg Vj - EU 11:00 Index Wirtschaftsstimmung August Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 93,4 zuvor: 94,5 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -10,3 zuvor: -9,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -16,0 Vorabschätzung: -16,0 zuvor: -15,1 - DE 14:00 Verbraucherpreise (vorläufig) August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+6,0% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+6,5% gg Vj - US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht August Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +324.000 Stellen 14:30 BIP (2. Veröffentlichung) 2Q annualisiert PROGNOSE: +2,4% gg Vq 1. Veröff.: +2,4% gg Vq 1. Quartal: +2,0% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 1. Quartal: +4,1% gg Vq

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 16.013,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.512,25 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 15.439,00 +0,2% Nikkei-225 32.404,79 +0,6% Schanghai-Composite 3.130,30 -0,2% Hang-Seng-Index 18.559,33 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 132,33 -17 Dienstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.930,88 +0,9% DAX-Future 16.002,00 +0,9% XDAX 15.970,56 +0,9% MDAX 27.664,93 +1,4% TecDAX 3.157,29 +1,2% EuroStoxx50 4.326,47 +0,8% Stoxx50 3.986,52 +0,8% Dow-Jones 34.852,67 +0,8% S&P-500-Index 4.497,63 +1,5% Nasdaq-Comp. 13.943,76 +1,7% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 132,50 +38

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der freundlichen Tendenz rechnen Händler am Mittwoch an Europas Börsen. Der JOLTS-Bericht in den USA am Vortag könnte mit seinem deutlichen Rückgang der offenen Stellen den Startschuss zu einer Arbeitsmarkt-Rally ausgelöst haben, hofft man im Handel. Der DAX dürfte sich nun an der 16.000er-Marke versuchen. Nachdem die Notenbanker auf ihrem Treffen in Jackson Hole ihre Datenabhängikeit betont hatten, kommt den Konjunkturdaten dieser Woche eine noch höhere Bedeutung zu. Am Nachmittag wird der ADP-Arbeitsmarktbericht vorgelegt, bevor am Freitag der monatliche offizielle Arbeitsmarktbericht folgt. Die Abkühlung des heißgelaufenen US-Arbeitsmarktes gilt als eines der Hauptziele der Fed bei der Senkung des Inflationsdrucks. Dazu wird mit dem PCE-Deflator einer der wichtigsten Indikatoren für die Politik der US-Notenbank vorgelegt. Für Deutschland stehen mit den Verbraucherpreisen (CPI) bereits am Nachmittag frische Inflationsdaten an, denen am Donnerstag das CPI aus der Eurozone folgt. Zudem geben die deutschen Import-Export-Preise einen Hinweis auf den Inflationsdruck aus dem Ausland

Rückblick: Nachdem der Handel zunächst ruhig verlief, ging es am Nachmittag aufwärts. Zum einen einigte sich die Bundesregierung auf das Wachstumschancengesetz und will die deutsche Wirtschaft so um Milliarden Euro entlasten, vor allem aber sorgten schwache US-Konjunkturdaten für Spekulationen über nicht weiter steigende US-Zinsen, worauf die Marktzinsen deutlich sanken. Daraufhin zogen die Aktienkurse stärker an, parallel zu kräftigen Gewinnen an der Wall Street. Die europäischen Stoxx-Sektorindizes schlossen sämtlich mit Gewinne, angeführt von den Rohstoffaktien (+2,1%): Positiv wirkten hier auch steigende Metallpreise, nachdem China weitere wirtschaftliche Unterstützungsmaßnahmen für Infrastrukturprojekte angekündigt hatte.

DAX/MDAX/TECDAX

Fester - Stark gesucht waren Evotec (+6,5%). Das Biotechnologieunternehmen verzeichnete in den ersten sechs Monaten einen Umsatzanstieg von 14 Prozent, auch wenn das zweite Quartal von einem Cyberangriff belastet wurde. Eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs für Grand City Properties (+3,5%) und höhere Kursziele für Aroundtown (+0,1%) und LEG Immobilien (+1,1%) hob die Stimmung für den gesamten Immobiliensektor. Vonovia gewannen knapp 3 und Patrizia 2,4 Prozent. Gegen die Tendenz verloren Adler Group 14,6 Prozent. Der Immobilienkonzern weitete im ersten Halbjahr und zweiten Quartal den Verlust infolge der deutlich gesunkenen Bewertung seiner Immobilienbestände aus.

XETRA-NACHBÖRSE

Accentro Real Estate reagierten uneinheitlich auf die Nachricht, dass das Immobilienunternehmen seinen Ausblick für 2023 kassiert hat. Accentro sieht sich wie fast alle Immobilienunternehmen mit einer äußerst angespannten Marktlage und anhaltend schwacher Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt konfrontiert. Bei Lang & Schwarz wurde der Kurs zuletzt bei 1,73 Euro gesehen, auf Tradegate bei 1,65 Euro, verglichen mit 1,70 zum Xetra-Schluss.

USA - AKTIEN

Sehr fest - Schwache Konjunkturdaten sorgten für Zinshoffnungen und trieben Aktien- und Anleihekurse nach oben. Der Index des US-Verbrauchervertrauens im August fiel nicht nur deutlich schwächer als erwartet aus, zugleich wurde auch der Vormonatswert nach unten revidiert. Dazu ging die Zahl der Stellenangebote in den USA im Juli deutlicher zurück als prognostiziert. Zugleich wechselten weniger Arbeitnehmer als zuletzt den Arbeitsplatz. Die schwachen Daten weckten Hoffnungen auf eine sinkende Lohninflation und erhöhten die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinserhöhungen abwarten könne, hieß es. Insbesondere die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes mit vielen Technologie- und Wachstumsaktien nahmen Fahrt auf. Der Markt wartet nun gespannt auf neue Daten zur Preisentwicklung und vom US-Arbeitsmarkt im weiteren Wochenverlauf. Die US-Notenbank hatte zuletzt immer wieder betont, datenabhängig zu agieren. Neue Geschäftszahlen des auf Unterhaltungselektronik spezialisierten Einzelhändlers Best Buy trieben den Kurs um 3,9 Prozent. Big Lots haussierten um 26,8 Prozent. Der Einrichtungsspezialist war im zweiten Quartal zwar tiefer in die roten Zahlen gerutscht, aber nicht so tief wie von Analysten befürchtet.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,91 -15,9 5,07 48,9 5 Jahre 4,26 -13,1 4,40 26,5 7 Jahre 4,23 -10,4 4,33 25,6 10 Jahre 4,12 -8,2 4,20 24,0 30 Jahre 4,23 -4,7 4,28 26,2

Am Zinsterminmarkt sanken die Wahrscheinlichkeiten für kommende Zinserhöhungen nach den schwachen Konjunkturdaten des Tages deutlich. Entsprechend bildeten sich die Marktzinsen zurück, vor allem am kurzen Ende.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Di, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,0856 -0,2% 1,0879 1,0845 +1,4% EUR/JPY 158,68 -0,0% 158,74 158,37 +13,1% EUR/CHF 0,9550 -0,1% 0,9558 0,9547 -3,5% EUR/GBP 0,8602 -0,0% 0,8603 0,8600 -2,8% USD/JPY 146,18 +0,2% 145,93 146,04 +11,5% GBP/USD 1,2620 -0,2% 1,2646 1,2613 +4,3% USD/CNH 7,2996 +0,2% 7,2828 7,2863 +5,4% Bitcoin BTC/USD 27.466,65 -0,7% 27.651,64 27.341,24 +65,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

