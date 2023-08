HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1150 auf 1220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Pharmakonzern habe einen geschäftigen Start in den Monat August gehabt, schrieb Analystin Kerry Holford in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies dabei auf den Umstand, dass die durchwachsenen Quartalszahlen von den positiven Schlagzeilen über die Select-Studie zum Abnehmpräparat Wegovy überkompensiert worden seien. Die Expertin erhöhte ihre Gewinn- und Kapitalwertprognosen, um die verbesserten Aussichten widerzuspiegeln./edh/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.08.2023 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915

