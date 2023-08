Warimpex hat im 1. Halbjahr einen Umsatz von 26,3 Mio. Euro zu Buche stehen, das entspricht einem Plus von 31 Prozent zur Vorjahresperiode. Gestiegene Umsatzerlöse aus Bürovermietungen in Polen sowie aus dem Avior Tower in St. Petersburg zeichnen dafür verantwortlich, so das Unternehmen. Letzterer ist laut Warimpex nach der Fertigstellung im Vorjahr seit Jänner 2023 voll vermietet. Aufgrund der Umsatzsteigerungen konnte das EBITDA um 5 Prozent auf 11,3 Mio. Euro erhöht werden. Das EBIT hat sich aufgrund eines negativen Immobilienbewertungsergebnisses um 10,3 Mio. Euro von 16,7 Mio. auf 6,4 Mio. Euro verringert. Darin sind laut Warimpex Bewertungsverluste von 5,5 Mio. Euro sowie Zuschreibungen von 1,9 Mio. Euro enthalten. Das Periodenergebnis liegt leicht im positiven Bereich bei ...

