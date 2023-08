Brüssel, Belgien (ots/PRNewswire) -Rockwell Automation, das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die Einführung des neuen FactoryTalk® Analytics DataView 4.02 (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/innovationsuite/analytics.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire) bekanntgegeben. Dieses Update seines Analytics Portfolios soll Kunden helfen, schnellere und fundierte Entscheidungen treffen zu können.Die neue Version umfasst eine Fülle an Funktionen und Verbesserungen, die ein reaktionsschnelleres und zuverlässigeres Arbeiten ermöglichen, so dass sich Benutzer ohne Unterbrechungen auf die Erkenntnisgewinnung aus den Daten konzentrieren können.FactoryTalk Analytics DataView 4.02 bietet ein automatisches Teilen von Storyboards, was die Zusammenarbeit zwischen Teams und Stakeholdern fördert. Nutzer können sich nun nahtlos über den InfoPlatform-Dienst mit FactoryTalk Edge Gateway, FactoryTalk Live Data, FactoryTalk Historian, SQL, OPC UA und InfluxDB verbinden. Kunden profitieren außerdem von Echtzeit-Daten-Streaming, das automatisch aktualisierte Live-Streaming-Charts ermöglicht. Weitere Updates ermöglichen eine vereinfachte Bereitstellung und sorgen für ein schnelleres und zuverlässigeres Arbeiten.Rockwell Automation hat vor kurzem bereits zwei weitere neue Fassungen von FactoryTalk Analytics DataView veröffentlicht, die vorgefertigte Datenverbindungen und Storyboard-Vorlagen speziell für FactoryTalk Datenquellen bieten: FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Metrics und FactoryTalk Analytics DataView FactoryTalk Alarms & Events. Diese Fassungen verkürzen die Zeit deskriptiver Analyselösungen bis zur Wertschöpfung und helfen den Kunden, Ausfallzeiten zu minimieren. Zudem optimieren sie die Prozesseffizienz durch eine bessere Fehlerbehebung und ermöglichen die Ermittlung von Ansatzpunkten zur kontinuierlichen Verbesserung.Erfahren Sie mehr auf FactoryTalk Analytics DataView. (https://www.rockwellautomation.com/de-de/products/software/factorytalk/innovationsuite/analytics.html?utm_source=Marketing&utm_medium=Public_Relations&utm_campaign=IS_MultiIndustry_EMEA_CMP-03864-K4Z3X0&utm_content=news_wire)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg (https://urldefense.com/v3/__https:/mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg__;!!JhrIYaSK6lFZ!pCvRxGWJY27KfIjQQog-sww0rx0DJ9HrUdoY5S9-KyIoWHZ19la0eBM_mPTY2ZB3F6ldyU51wzFMxjXSf53isacdBTR_iHEEcaY$)View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-sorgt-mit-factorytalk-analytics-dataview-4-02-fur-schnellere-und-fundiertere-entscheidungsfindung-301911657.htmlOriginal-Content von: Rockwell Automation, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/23136/5591058