Die Aktie der Industrial & Commercial Bank of China zählt am Mittwoch zu den großen Verlierern am Aktienmarkt. Das Wertpapier verbilligt sich heute deutlich. Kein guter Tag bislang für Inhaber der Industrial & Commercial Bank of China: Die Aktie weist aktuell einen Kursverlust von 7,01 Prozent auf.

Den vollständigen Artikel lesen ...