Zu diesem Zweck hat Axpo ein neues Team aufgebaut. Anlässlich der nationalen Windenergietagung tritt Axpo auch dem Dachverband Suisse Eole bei.Zürich - Axpo baut ihre Aktivitäten im Bereich der Windenergie aus und will sich gezielt für die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Windkraftanlagen in der Schweiz einsetzen. Zu diesem Zweck hat Axpo ein neues Team aufgebaut. Anlässlich der nationalen Windenergietagung tritt Axpo auch dem Dachverband Suisse Eole bei. Heute gibt es in der Schweiz 42 Windkraftanlagen mit rund 150...

