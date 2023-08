Fitter werden, den eigenen Körper besser verstehen, Stress frühzeitig bemerken: Die Gründe, warum Menschen Tracking-Apps und -Gadgets nutzen, sind vielfältig. Aber was macht die Überwachung unseres Körpers mit uns - und wo liegt die Grenze zwischen Motivation und Kontrollzwang? Das Handy erinnert per Push-Benachrichtigung an die tägliche Sporteinheit, die Ringe auf der Apple Watch feuern an, noch ein paar Schritte zu tun, und der Schlaftracker zeigt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...