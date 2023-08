Hamburg (ots) -Mit 1.500 Models ist Deutschlands größte Modelagentur MGM Models auch europaweit eine der führenden Agenturen in der Branche.Mit MGM Cosmetics by MGM Models bringt die Agentur nun als erste Modelagentur weltweit eine eigene Premium Skincare-Linie in den Markt.Die Agentur, in der so namhafte Topmodels wie Kate Upton oder Chrissy Teigen ihre Karrieren gestartet haben, managed neben internationalen Celebrities und Influencern auch einige der vielversprechenden neuen Topmodels wie beispielsweise das aktuelle Dior-Gesicht Maryel Uchida."Modelskin for Everyone", so das Motto der neuen Hautpflege, die in einem renommierten deutschen Labor in langjähriger Forschung entwickelt wurde."Erstmals eingesetzt auf der Paris Fashion Week fand die neue Skincare-Serie bei Models und Influencern so viel Anklang, dass unsere eigenen Erwartungen übertroffen wurden und wir uns deshalb dazu entschlossen haben, das Brand gleich umfangreich, international zu launchen", so Daniel Alexander, Marketingchef von MGM Cosmetics."Das Thema Hautgesundheit begleitet mich bereits meine gesamte Karriere als Modelagent, denn Models dürfen keine schlechte Haut haben. Ich war immer auf der Suche nach einer guten Hautpflege und habe sie dann letztlich selbst entwickeln lassen. Unser hoher professioneller Anspruch an gesunde und schöne Haut findet nun in dieser besonders wirksamen und guten Hautpflegeserie seine Erfüllung", so MGM Models CEO Marco Sinervo.Medical-Expert für die Skincare von MGM Cosmetics ist die renommierte Dermatologin Dr. Anna Brandenburg: "MGM Cosmetics ist ein sehr effektives und fundiertes Skincare-Konzept mit hocheffektiven Inhaltsstoffen der reinsten Qualität. Die unterschiedlichen Bedürfnisse der Haut können durch die verschiedenen Serien optimal berücksichtigt werden und bringen für die Anwender:in den maximalen Effekt. Die Produktpalette ist übersichtlich und einfach in der Anwendung und beinhaltet alles, was man für die gesunde Hautpflege benötigt. Das Thema LSF ist durch die UV Protection ebenfalls gut gelöst."Die Produkte, die vorerst ausschließlich online erhältlich sind, liegen preislich zwischen 38 Euro und 180 Euro UVP. Sie bestehen aus ganzheitlichen Pflegekonzepten, unterteilt nach den Hautbedürfnissen jeden Alters, um eine optimale Pflege für die verschiedenen Hauttypen zu garantieren. Von extrem junger Haut, die einen geringeren Lipidgehalt benötigt, bis hin zu reiferer Haut, mit starker Anti-Aging-Wirkung.Insgesamt stehen zum Start drei Skincare-Linien mit zwölf Produkten für unterschiedliche Altersgruppen zur VerfügungEverday: 16 - 25 JahreAdvanced: 25 - 40 JahreSupreme: 35 - 60 JahreAls besonderes Highlight sticht "The Modelmask" heraus. Eine Maske entwickelt für Models zur Anwendung fünfzehn Minuten vor Shootings oder Shows, mit unglaublichem Soforteffekt.Die Liste der neuen Testimonials - ob Celebrities, Influencer oder Models - ist lang. "Wir müssen unsere Models noch nicht einmal darum bitten, Werbung für unsere Produkte zu machen, weil sie die Wirkung und Verträglichkeit schlichtweg überzeugt und einfach begeistert", so Daniel Alexander. Aggregiert verfügt MGM Models über 60 Millionen Follower in den sozialen Medien.Eine Lancierung im ausgewählten Fachhandel, in führenden Parfümerien und ein Launch-Event in St. Tropez ist für Herbst 2023 geplant.Marco Sinervo (46) ist seit fast 25 Jahren im Markt tätig und einer der national und international erfahrensten Modelmanager. Der Sohn einer Finnin und eines Italieners ist in Hamburg aufge- wachsen und absolvierte nach dem Abitur ein Trainee-Programm in der damals größten deutschen Modelagentur in Hamburg. Anschließend arbeitete er mehrere Jahre als Modelbooker. Es folgte eine längere Zeit in Leadagenturen in Mailand und New York, wo er unter anderem Topmodels wie Eva Herzigova managte. Aus der Motivation heraus, eine neue große, deutsche Modelagentur aufzu- bauen, die internationale Relevanz aufweist, hat er MGM Models (steht für "Models Global Management") 2007 gegründet. Er wollte frischen Wind in die seinerzeit veraltete deutsche Agenturlandschaft bringen.Heute ist das Unternehmen mit 1.500 Models, aggregiert rund 60 Millionen Followern, 60 Mitarbeitern und einem globalen Scouting, die größte deutsche Modelagentur, europaweit sehr stark aufgestellt und arbeitet - neben dem Fokus auf die DACH-Region - vorwiegend in den Märkten Frankreich, Spanien, Italien, Großbritannien und Skandinavien. MGM Models bedient vor allem die relevanten Keyplayer der Branche, wie die großen Modehäuser Balenciaga, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Armani, Fendi, Chanel, Kenzo, Dior und auch Modeketten wie Inditex oder H&M, sowie sämtliche namhafte Versender wie Zalando oder die Fashion Labels der Otto Group.Die Agentur hat ihren Hauptsitz in Hamburg, weitere Dependancen gibt es in New York, Düsseldorf und Paris. Der Zugang zu den relevantesten Kunden in den USA wird weiter stetig ausgebaut. Derzeitige US-Partneragentur ist Elite Models. 