Die wahrscheinlichste Deutung des Rückganges des erwarteten KGV 2025 ist der Übergang des Wachstumsunternehmens Netflix in eine Periode schwächeren Wachstums über das Jahr 2025 hinaus. Kann nämlich die Wachstumsrate aufrechterhalten werden, erscheint Netflix als unterbewertet. Der Streaming-Markt gilt als hart umkämpft. So steht Netflix vor einer wachsenden Zahl an Gegenspielern in der Serien- und Filmanbieterbranche. Als Konkurrenten treten Disney, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...