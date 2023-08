Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Dienstag erneut mit Kursgewinnen geschlossen. Der ATX stieg um 0,82 Prozent auf 3.153,05 Punkte. Auch das internationale Börsenumfeld zeigte sich freundlich. Marktbeobachter sprachen von einer Fortsetzung der jüngsten Erholung. Für etwas Auftrieb sorgte die Hoffnung der Anleger auf eine Erholung der chinesischen Wirtschaft. Indikatoren zur Verbraucherstimmung aus Deutschland und Frankreich deuteten am Vormittag auf eine verhaltene Konsumneigung hin. Während sich die Kennzahl für Deutschland eintrübte, stagnierte die Stimmung in Frankreich auf niedrigem Niveau. Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im August merklich eingetrübt. Das Verbrauchervertrauen fiel im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...