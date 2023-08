Denodo intensiviert Partnerschaft mit Google Cloud und Support für Google Cloud SQL

Denodo, ein Marktführer im Bereich Datenmanagement, gab heute die erfolgreiche Erlangung der Auszeichnung Google Cloud Ready Cloud SQL bekannt. Denodo hat mit der Erlangung dieser Auszeichnung seine umfassende Expertise in den Bereichen Datenintegration, -management und -bereitstellung verteilter Daten unter Beweis gestellt und belegt, dass Cloud-SQL-Kunden mit der Denodo Plattform in der Lage sind, ihre Daten für fortschrittliche Analysen, Datendienste und Data-Science-Projekte in der Google Cloud eng zu integrieren und zu verwalten und gleichzeitig die Herausforderungen von Geschäftsunterbrechungen und Datenintegration zu meistern.

Die Denodo Plattform für Google Cloud bietet eine unternehmensgerechte Cloud-Datenmanagementlösung, die eine Echtzeit-Datenintegration zwischen On-Premises-, Cloud- und Multi-Cloud-Datenquellen mit allen Google Cloud-Datenquellen ermöglicht Google BigQuery, Cloud SQL, Cloud BigTable, Cloud Storage, Cloud DataProc und mehr, einschließlich SaaS-Anwendungen.

Im Rahmen des Google Cloud Ready Cloud SQL-Programms führen die Google Cloud-Engineering-Teams eine Reihe von Datenintegrationstests durch und gleichen die Ergebnisse mit Benchmarks ab, kooperieren mit Partnern, um etwaige Lücken zu schließen, und verfeinern die Dokumentation für gemeinsame Kunden.

"Wir sind stolz auf unsere Partnerschaft mit Google Cloud und freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Denodo Plattform im Zuge unserer verbesserten Integration zwischen der Denodo Plattform und Google Cloud die Auszeichnung Google Cloud Ready Cloud SQL erhalten hat", so Suresh Chandrasekaran, Executive Vice President bei Denodo. "Gemeinsam stellen wir zwei Best-in-Class-Funktionen zur Verfügung, mit denen unsere Kunden ihre Data Journeys beschleunigen und schneller Informationen abrufen können. Die Denodo Plattform ermöglicht es Google Cloud-Kunden, die Leistungsfähigkeit der Datenvirtualisierung zu nutzen, um Unternehmensdaten logisch zu integrieren, zu verwalten und in Echtzeit bereitzustellen."

"Mit der Auszeichnung Google Cloud Ready Cloud SQL werden Partnerlösungen gewürdigt, die eine Reihe von Kernanforderungen erfüllt haben, um die bestmögliche Integration zwischen dem Partnerprodukt und Cloud SQL zu gewährleisten", so Ritika Suri, Director of Technology Partnerships bei Google Cloud. "Mit Denodo können Kunden bei der Evaluierung neuer Tools Zeit sparen und sich auf die Entwicklung von Lösungen unter Verwendung von Partnerprodukten konzentrieren, die durch einen strengen Validierungsprozess bewiesen haben, dass sie optimal mit Cloud SQL funktionieren."

Die Denodo Plattform für Google Cloud ist im Google Cloud Marketplace verfügbar und Denodo bietet eine 30-tägige kostenlose Testversion von Denodo Professional für Google Cloud an.

Denodo hat bereits zuvor die Auszeichnung Google Cloud Ready für BigQuery und die Auszeichnung Google Cloud Ready AlloyDB für AlloyDB for PostgreSQL erhalten. Das Engagement des Unternehmens für die Integration mit der Technologie von Google Cloud wird durch diese jüngste Auszeichnung nochmals unter Beweis gestellt.

Über Denodo

Denodo ist ein Marktführer im Bereich Datenmanagement. Die preisgekrönte Denodo Plattform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, die auf einem logischen Ansatz basiert, um Self-Service-BI, Data Science, hybride/multi-Cloud-Datenintegration und Unternehmensdatenservices bereitzustellen. Mit einem ROI von über 400 und Einsparungen in Millionenhöhe konnten Denodo-Kunden aus Großunternehmen und mittelständischen Betrieben in über 30 Branchen eine Amortisierung in weniger als 6 Monaten erzielen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.denodo.com oder telefonisch unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (UK) +65 6950 7489 (Singapur).

