Unterföhring (ots) -30. August 2023.Es geht um nichts Geringeres als die Ehre. Und die verteidigen Carolin und David Kebekus und ProSieben am Dienstagabend erfolgreich.Starke 12,7 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen die erste Ausgabe von "Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show". Mit großem Abstand sichert sich ProSieben damit den Prime-Time-Sieg und ist stärkster Sender am Dienstag. Insgesamt sehen 3,94 Millionen Menschen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) wie sich Bruder und Schwester im Finale gegen Oti und Motsi Mabuse durchsetzen.Nächsten Dienstag fordern Dennis und Benni Wolter Team "Wir", Carolin und David, heraus. Ob sich die Zwillinge gegen die Kebekus-Geschwister durchsetzen können?"Wir gegen die! Die Kebekus Geschwister Show", dienstags, ab 29. August, um 20:15 Uhr auf ProSiebenBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business IntelligenceErstellt: 29.08.2023 (vorläufig gewichtet: 30.08.2023)