Heißer Lithium-Herbst: Top-Wette: Vervielfacher-Chance noch in diesem Jahr! Diese Aktie ist ein "must have" für Investoren!

Amerika hat zwar viel Lithium, aber keine Minen! Genau das ist im Moment ein großes Problem. Deshalb ist die Frage berechtigt: "Greifen Autobauer direkt in die Produktion ein?"

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

natürlich verfügt Amerika über die viertgrößten Lithiumreserven der Welt, aber nicht über genügend Minen, die das Material aus dem Boden holen. Deshalb wird derzeit jedem Bergbauunternehmen, das seinen den Betrieb hochfahren kann, oder gute Projekte zum Erfolg bringen kann regelrecht Milliarden "in den Rachen geworfen"!

Außerdem werden alle großen amerikanischen Elektroautohersteller - Tesla, Ford, GM und Dutzende andere in die Pflicht genommen, ihre Lieferketten in die USA zu verlegen. Scheint sogar so, als wenn Tesla schon reagiert hätte. Denn laut einem Bloomberg-Artikel von Mitte Februar 2023 soll der E-Auto-Konzern eine Übernahme der Sigma Lithium Corp. in Aussicht gestellt haben. Sigma Lithium ist mit seiner Börsenbewertung von derzeit rund 5 Mrd. USD kein kleiner Fisch! Und dabei soll Sigma, so war dem Bericht weiter zu entnehmen, nicht das einzige Unternehmen sein, an dem Tesla Interesse bekundet hat.

Das Ergebnis aus der Gemengelage ist klar, hier entsteht gerade ein Lithium-Boom, der jedes Unternehmen belohnen wird, das seine Aufgaben bewältigen kann. Und beim Erreichen bestimmter Meilensteine und einer anschließenden Neubewertungen können die Kurse solcher Unternehmen sehr schnell um ein VIELFACHES Explodieren. Ein Unternehmen, das vor genau einer solchen Explosion stehen sollte, ist unserer Lithium-Uran-Highflyer Green Shift Commodities (WKN: A3DT77)!

Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) hat sich auf das Zusammenstellen eines hochgradigen Green-Metals-Portfolio spezialisiert! Und das mit riesigem Erfolg. Denn neben seinem "Berlin'-Uran-Lithium-Projekt besitzt das Unternehmen noch das "Rio Negre'- und neuerdings das "Armstrong'-Projekt - weitere gewaltige Lithiumlagerstätten!

"Rio Negre' allein ist ein Lithium-Pegmatit-Vorkommen, dessen Fläche sechs Mal so groß ist wie Manhattan! Dieses Projekt der Superlative, das sich über unglaubliche 500.000 Hektar (fast 2.000 Quadratmeilen) erstreckt, wurde bereits in den 1960er Jahren von der argentinischen Regierung entdeckt und beprobt. Da wundert es nicht, dass hierüber schon so einiges an historischen Daten vorliegen, die nun mit neuester Technologie durch Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) neu überarbeitet werden. Zudem arbeitet schon seit einigen Monaten ein Feld-Team auf dem Argentinischen Projekt, um auch vor Ort frühere Schürfungen bzw. Probenahmen neu zu bewerten.

Quelle: Green Shift Commodities

Um das ganze Projekt abzurunden, wurde noch ein Vorort-Team aus Anwälten, Kapitalmarktexperten und verschiedenen ortsansässigen Leuten in Südamerika zusammengestellt, die direkt vor Ort unterstützen dieses Projekt zu einer Erfolgsgeschichte zu machen.

Warum Green Shift Commodities?

? Projektausweitung auf Lithium, um ein Lieferant für Batterie-Rohstoffe zu werden!

? Attraktive Möglichkeit, an der schnell voranschreitenden Umstellung auf grüne Technologien teilzuhaben!

? Exposition gegenüber dem Lithium-Entdeckungspotenzial in Argentinien, einem der führenden Länder für dieses wichtige Mineral!

? Geführt von einem sehr starken Team von Kapitalmarkt- und Technikexperten, das unterstützt wird von einem erfahrenen Team in Argentinien und Kolumbien!

? Unermüdliche Suche nach weiteren Lithium-Gelegenheiten!

MEGA-Potenzial voraus!

Um das ganze besser zu verstehen und einordnen zu können schauen wir nur einmal kurz auf das "Rio Negre'-Projekt, genauer gesagt auf die Prospektionsgebiete "Granite La Pintada' und "Manuel Choique'-Gebiete, - die sich über eine Fläche von 12 km x 7 km erstrecken. Bereits 19 bekannte Pegmatit-Gänge, die bei historischen Probenahmen Lithiumgehalte von bis zu 4,76 % Li2O ergaben, sind hier bestätigt. Damit aber noch nicht genug, so haben neueste Kartierungen schon Dutzende von zusätzlichen, noch nicht getestete, potenzielle Pegmatitgänge identifiziert, in denen eine disseminierte Lithiummineralisierung in Granit vorkommen könnte.

Mit anderen Worten: An hochprioritären Explorationszielen wird es bei diesem TOP-Projekt von Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) definitiv nicht mangeln. Parallel dazu können wir mit Green Shift noch maximal von Bidens "grünen Energie"-Plänen profitieren, die auch den Uranmarkt betreffen!

Hier reden wir ebenfalls von Gewinnmöglichkeiten, welche Ihre Investitionssumme allein schon vervielfachen kann, PLUS den Lithium Jokern, die ebenfalls kurzfristig stechen werden!

Uranangebot deutlich niedriger als die Nachfrage! Hier lauert eine weitere MEGA-Gewinn-Chance!

Und diese Gewinn-Chance basiert auf der massiven Lücke zwischen Uranangebot und -nachfrage, vor allem in den USA! Diese sollten Sie nicht unterschätzen! Das letzte Mal, als es eine solche Diskrepanz auftat konnten Investoren das 1.300-fache ihres Einsatzes mit der richtigen Aktie verdienen.

In diesem Rohstoff ist Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) seinem "Berlin'-Projekt bestens vertreten, was dieses Unternehmen auf eine weitere Startrampe der Kursraketen schiebt, neben Lithium! Denn Green Shift seine extrem niedrige Marktkapitalisierung von gerade einmal 7,5 Mio. CAD in Kombination mit seinem hervorragenden Batteriemetalle und saubere Energie Portfolio in besten Jurisdiktionen und einem Top Management liefern genügend Treibstoff, diese Kursrakete abheben zu lassen!

Unternehmensbeteiligungen finden scheinbar keine Berücksichtigung in der Bewertung!

Nicht nur die zuvor genannten TOP-Eigenschaften wie Projekte, Jurisdiktion und Management werden nicht annähernd ausreichend bewertet, sondern auch die Green Shift (WKN: A3DT77)-Beteiligungen an Consolidated Uranium und Latitute Uranium finden keine Berücksichtigung in der Unternehmensbewertung! Dabei besitzt Green Shift 1,1 Million Consolidated Uranium-Aktien, (rund 1,86 Mio. CAD) sowie 200.000 Latitute Uranium-Aktien, (rund 42.000,- CAD) PLUS weitere Grundstücke und 22 Millionen Pfund Uran im Boden!

Da erscheint die Marktkapitalisierung doch lachhaft, vor allem wenn man dann noch weiß, dass Trumbull Fisher ein erstklassiger Kapitalmarktexperte ist, die er in den vergangenen 17 Jahren in seinen vielfältigen Tätigkeiten bei institutionellen Investmentbanken in allen Facetten erworben hat. Bei seinen Tätigkeiten in den Verkaufs- und Handelsabteilungen hat er riesige Mengen an Geld, hauptsächlich für Rohstoffunternehmen beschafft. Sogar einen Offshore-Hedgefonds mit Sitz auf den Kaimaninseln mitgegründet, der Long und Short in nordamerikanische Aktien investierte. Aufgrund der sehr guten Performance konnte dieser sehr gewinnbringend an einen Hedgefonds in Toronto verkauft werden.

Seitdem konzentriert sich Trumbull Fisher auf den Rohstoffbereich in Positionen als Vorsitzender, Berater bis hin zum Präsidenten und CEO. Die Vielzahl seiner Positionen und der daraus erarbeiteten Expertise prädestinieren ihn geradezu als Chef von Green Shift Commodities!

Das größte Wertsteigerungspotenzial!

Projekt und Team sind stimmig! So werden Sieger gemacht!

Der Minensektor braucht dringend mehr Geologen, die Projekte erkunden können. Aber selbst damit ist das Problem noch nicht gelöst, da nicht jeder gute Geologe auch ein guter Präsident und CEO ist. Viele Geologen können Projekte hervorragend entwickeln, haben aber keine Expertise in Unternehmensführung- und kommunikation, sowie den nötigen Zugang zum Kapital. Genau deshalb kommt es auf die "Mischung" im Management an! Ein ganz wichtiger Punkt, bei dem Green Shift (WKN: A3DT77) ebenfalls ganz klar die Nase vorn hat! Denn hier sind herausragende Geologen und Kapitalmarktexperten unter einem Dach vereint!

Viele Katalysatoren noch für 2023!

Es werden noch viel MEHR Werte freigesetzt!

Bei Green Shift gibt es gleich mehrere Elemente, was die Story und das Unternehmen zu einem dauerhaften Erfolg machen. Denn definitiv sind die Zutaten aufgrund der Diversifizierung dafür schon vorhanden!

Jeder hat das Wort Diversifizierung vermutlich schon einmal gehört, vor allem, wenn es um Investitionen geht. Man will nicht alles auf eine Karte setzen. Deshalb, wie bei Investitionen, hat das Green Shift (WKN: A3DT77)-Management in der zweiten Jahreshälfte 2022 damit begonnen, sein Unternehmen zu diversifizieren.

Quelle: Green Shift Commodities & JS Research UG

So entstand aus der "alten" U3O8 Corp. die "neue" Green Shift Commodities (WKN: A3DT77). Natürlich wurde an dem riesigen Top-Uranvorkommen "Berlin' in Kolumbien festgehalten, da allein dieses Projekt schon jetzt über 22 Millionen Pfund Uran in den "angezeigten' und "abgeleiteten'-Kategorien verfügt, Plus Lithium. Hinzugekommen sind dann noch die Lithium-Projekte "Rio Negre' und "Armstrong'!

Wertschöpfung beginnt mit und auf den Projekten!

Auf "Rio Negre' in Argentinien haben schon die ersten Geologen ihre Arbeiten aufgenommen. Wie man hört, verlaufen die Arbeiten planmäßig, woraus wir interpretieren, dass schon zeitnah die ersten Ergebnisse präsentiert werden könnten, vor allem deshalb, da alle Zeichen auf eine oberflächennahe Mineralisierung hindeuten.

Green Shift Commodities ein TOP-TIPP!

TOP positioniert in den wichtigsten Dekarbonisierungs-Metallen!

TOP-Management-Team mit einem riesigen Erfahrungsschatz und Netzwerk!

Hervorragendes Optimierungspotenzial der "Berlin' Opex- und Capexkosten!

Aufgrund der laufenden Tests ist eine nochmals deutlich bessere "PEA' zu erwarten, PLUS die Hinzunahme der bisher nicht berücksichtigten "REE'-Metalle!

Massive Erweiterung der Uranressource höchstwahrscheinlich!

Fazit: Patriot Battery Metals als Blaupause für Green Shift Commodities!

Vermutlich kennen sie einige von Ihnen, die Erfolgsgeschichte der Firma Patriot Battery Metals. Dieses Unternehmen machte eine der besten Lithium-Entdeckungen der letzten zehn Jahre in Quebec und damit seine Aktionäre nicht nur sehr glücklich, sondern auch reich! Denn schon früh war das Patriot-Team in der Lage lithiumspodumenhaltige Pegmatite zu identifizieren, die sich als sehr, sehr ergiebig erwiesen haben.

Nach nur kurzer Explorationszeit wurde das Potenzial noch sicht- und skalierbarer, worauf hin der Aktienkurs von eine MEGA-Performance an den Tag legte, die bei 0,16 CAD begann und im bisherigen Hoch bei 17,50 CAD erst endete!

Quelle: ca.yahoo.com

Und auf sehr ähnlichen lithiumspodumenhaltigen Pegmatiten sitzt Green Shift Commodities (WKN: A3DT77), weshalb dieses Unternehmen durchaus die Jocker-Chance hat, bald als "Patriot Metals 2.0"gehandelt werden. Noch hat dieses Unternehmen kaum ein Investor auf dem Radar, was sich aber schon mit den ersten Erfolgen von "Rio Negre' oder "Armstrong' sowie dem Lithium-Uran-Projekt "Berlin' schlagartig ändern könnte!

Deshalb nutzen Sie am besten die derzeitige "Kurs-Ruhe" noch, um Ihre Positionen auf- und auszubauen. Es sieht so aus, als könnte es noch einen heißen "Jahresendspurt" bei Green Shift Commodities (WKN: A3DT77) geben!

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

JS Research-Team

Quellen: Green Shift Commodities, eigener Research und eigene Berechnungen. Bild-Quellen: Green Shift Commodities, Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Dieser Werbeartikel wurde am 30. August 2023 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt!

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür, oder über "third parties", ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung besprochenen Unternehmens, Green Shift Commodities, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Green Shift Commodities und behalten sich vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung weitere Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren oder die Herausgeberin oder Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung kein direktes Beratungsmandat mit Green Shift Commodities erhalten aber für die Berichterstattung über "third parties" ein Entgelt. III. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Green Shift Commodities im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. IV. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung der JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens Aktien von Green Shift Commodities halten und weiterhin jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die JS Research UG übernimmt keine Garantie dafür, dass die angedeutete Rendite oder die genannten Kursziele erreicht werden. Veränderungen in den relevanten Annahmen, auf denen dieses Dokument beruht, können einen materiellen Einfluss auf die angestrebten Renditen haben. Eine Aktualisierungspflicht durch die den Herausgeber oder der JS Research UG besteht nicht. Das Einkommen aus Investitionen unterliegt Schwankungen. Anlageentscheidungen bedürfen stets der Beratung durch einen Anlageberater. Somit kann das vorliegende Dokument keine Beratungsfunktion übernehmen. Aktienkurse können variieren und der Unternehmenswert kann steigen/fallen. Jeder Hinweis auf die bisherige Wertentwicklung ist nicht unbedingt ein Indikator für die kommenden Entwicklungen.

Der Leser sollte jede Investition in eines der genannten Unternehmen im Lichte seiner eigenen professionellen Beratung, Umstände und Anlageziele bewerten. Die Empfehlung des Autors / der Autoren ist es, einen qualifizierten Fachberater zu den spezifischen finanziellen Risiken und den gesetzlichen, offiziellen, kredit-, steuerlichen und abwicklungsbedingten Folgen zu konsultieren. Es ist durchaus möglich, dass die Emittenten der hier genannten Wertpapiere im Widerspruch zum hier in genannten Fall fallbringend gehandelt haben, ohne dass der Autor / die Autoren dieser Research Note von dieser Entwicklung Kenntnis hat.

Kein Vertrieb außerhalb der Bundesrepublik Deutschland! Der vorliegende Artikel wurde unter Beachtung der deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und ist daher ausschließlich für Kapitamarktteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Publikation darf, sofern sie in der UK vertrieben wird, nur solchen Personen zugänglich gemacht werden, die im Sinne des Financial Services Act 1986 als ermächtigt oder befreit gelten, oder Personen gemäß Definition §9(3) des Financial Services Act 1986 (Investment Advertisement) bzw. Exemptions Erlass 1988 und darf an andere Personen oder Personengruppen weder direkt noch indirekt übermittelt werden. Dieses Dokument darf nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika oder in deren Territorien gebracht werden. Die Verteilung dieses Dokuments in Kanada, Japan oder anderen Gerichtsbarkeiten kann durch Gesetz beschränkt sein und Personen, in deren Besitz diese Publikation gelangt, sollten sich über etwaige Beschränkungen informieren und diese erhalten. Eine Missachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der US- amerikanischen, kanadischen oder japanischen Wertpapiergesetzte oder der Gesetze einer anderen Gerichtsbarkeit darstellen. Durch die Annahme dieses Dokuments akzeptieren Sie jeglichen Haftungsausschluss und die vorgenannten Beschränkungen.

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Lesen Sie hier mehr - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -.

