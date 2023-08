Kurz wackelte der jüngste Ausbruch der BioNTech Aktie über wichtige charttechnische Hürden im Bereich um 117/119 Dollar. Doch nach dem kurzen Einbruch vom Freitag auf 115,04 Dollar hat sich der Aktienkurs des Mainzer Biotech-Unternehmens an der NASDAQ in dieser Woche oberhalb von 120,68 Dollar aufgehalten. Den Handel am Dienstag an der US-Techbörse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...