PTA-News: S IMMO AG: Operative Kennzahlen wesentlich verbessert

Wien (pta/30.08.2023/08:45) - * Gesamterlöse deutlich erhöht bei EUR 161,4 Mio. * Mieterlöse auf EUR 93,9 Mio. gestiegen * Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung um mehr als 50 % auf EUR 8,0 Mio. erhöht * Bruttoergebnis um mehr als 35 % auf EUR 86,0 Mio. angestiegen * Marktbedingtes Bewertungsergebnis von EUR -80,8 Mio.

Die S IMMO AG veröffentlicht die Ergebnisse einer starken operativen Performance für das erste Halbjahr 2023.

Steigende Erlösen und Rentabilität

Die Gesamterlöse konnten im ersten Halbjahr im Vergleich zur Vorjahresperiode von EUR 119,6 Mio. auf EUR 161,4 Mio. gesteigert werden. Die Mieterlöse beliefen sich auf EUR 93,9 Mio. (1. Hj. 2022: EUR 73,0 Mio.). Dieser Anstieg spiegelt die positiven Auswirkungen der Akquisitionen von Immobilien mit höherer Rendite wider. Die Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung erhöhten sich auf EUR 31,4 Mio. (1. Hj. 2022: EUR 23,7 Mio.), das Ergebnis aus der Hotelbewirtschaftung stieg auf EUR 8,0 Mio. (1. Hj. 2022: EUR 5,2 Mio.) infolge der voranschreitenden Erholung des europäischen Reiseverkehrs. Das Bruttoergebnis verbesserte sich um mehr als 35 % auf EUR 86,0 Mio., während sich das EBITDA um fast 40 % auf EUR 68,1 Mio. erhöhte.

Radka Doehring, Vorstand der S IMMO AG, kommentiert die Ergebniszahlen: "Wir sind besonders stolz auf die verbesserten Kennzahlen wie zum Beispiel die deutliche Steigerung der Mieterlöse sowie des Bruttoergebnisses. Das gesamte Team der S IMMO macht zudem weiterhin hervorragende Fortschritte bei unseren Bemühungen, Synergien durch unseren Rahmenvertrag mit IMMOFINANZ und CPIPG zu erzielen."

Bewertungen und Nettoergebnis

Die S IMMO verzeichnete im 1. Halbjahr 2023 ein negatives Bewertungsergebnis von EUR -80,8 Mio., vor allem in Deutschland, wo die Immobilien des Unternehmens niedrigere Renditen aufweisen. Vor allem auf Grund dieser nicht cash-wirksamen Effekte betrug das Periodenergebnis EUR -40,2 Mio.

An- und Verkäufe

Die strategischen Verkäufe deutscher Wohn- und Gewerbeimmobilien wurden im ersten Halbjahr 2023 fortgeführt. Seit dem Strategie-Update im Herbst des Vorjahres wurden Verkaufsverträge für insgesamt 167 Objekte in Deutschland mit einem Gesamtvolumen von EUR 617 Mio. abgeschlossen. Die Closings der Transaktionen sind teilweise noch im Gange. Für weitere deutsche Objekte im Wert von insgesamt über EUR 340 Mio. wird derzeit die Möglichkeit der Veräußerung geprüft, darüber hinaus werden weitere Veräußerungen in Betracht gezogen.

Die Erlöse aus den Verkäufen wurden in Immobilien mit höherer Rendite reinvestiert. So wurden beispielsweise im Juli 2023 die Twin Towers am Wienerberg in Wien erworben. Die beiden Bürotürme umfassen eine Bruttomietfläche von rund 66.000 m² und erzielen Mieteinnahmen von EUR 12,6 Mio. pro Jahr.

Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S IMMO AG, kommentiert: "Unser strategischer Ansatz, Wohn- und Gewerbeimmobilien in Deutschland zu verkaufen und die gewonnene Liquidität in ertragsstarke Immobilien zu reinvestieren, macht sich bezahlt. Die operativen Erfolge beweisen, dass sich die S IMMO auf dem richtigen Weg befindet. Vor allem die Zukäufe der letzten Monate liefern einen starken Ergebnisbeitrag und sichern gleichzeitig unsere zukünftige Ertragsstärke."

Kapitalmarkt

Zum 30.06.2023 notierte die S IMMO Aktie bei EUR 12,20, was einer Year-to-Date-Performance von -2,24 % entspricht. Im Juli 2023 platzierte die S IMMO einen Green Bond mit einem Volumen von EUR 75 Mio., einer Laufzeit von 5 Jahren und einem Kupon von 5,5 % p.a. Die Anleihe wurde hauptsächlich an lokale Anleger verkauft. Die S IMMO verfügt weiterhin über gute Beziehungen zu Banken und Anleiheinvestoren.

Ausblick 2023

In den letzten Monaten wurde innerhalb der CPI Property Group eine einheitliche ESG-Strategie erarbeitet und Ende August übernommen. Zu den gemeinsamen ESG-Zielen gehören beispielsweise die Reduktion der Energie-, Wasser- und Treibhausgasintensitäten bis zum Jahr 2030, der Stromeinkauf aus 100 % erneuerbaren Energiequellen und die Steigerung des Anteils zertifizierter Gebäude. Auch die Einführung von Green-Lease-Verträgen, verpflichtende Compliance-Schulungen und ein Weiterbildungskontigent für alle Mitarbeiter werden nun gemeinsam vorangetrieben.

Die S IMMO setzt weiterhin auf Kontinuität und ihr Kerngeschäft des Ankaufs, der Vermietung und der Bewirtschaftung ertragreicher Immobilien zur nachhaltigen Stärkung des Cashflows. Vor diesem Hintergrund wird die S IMMO auch weiterhin Strategien zur Optimierung des Portfolios durch aktives Asset Management und Investitionen in renditestärkere Objekte verfolgen und dabei eine konservative Kapitalstruktur pflegen.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum 01.01.2023 - 30.06.2023

in EUR Mio. / Fair-Value-Methode

01-06/2023 01-06/2022 Erlöse 161,4 119,6 davon Mieterlöse 93,9 73,0 davon Betriebskostenerlöse 36,2 22,8 davon Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung 31,4 23,7 Sonstige betriebliche Erträge 1,7 0,9 Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung -53,7 -38,5 Aufwand aus der Hotelbewirtschaftung -23,4 -18,5 Bruttoergebnis 86,0 63,4 Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien 533,5 0 Buchwerte veräußerter Immobilien -533,5 0 Ergebnis aus der Veräußerung von Immobilien 0,0 0,0 Verwaltungsaufwand -17,9 -14,5 EBITDA 68,1 48,9 Abschreibungen -4,7 -4,8 Ergebnis aus der Immobilienbewertung -80,8 20,8 Betriebsergebnis (EBIT) -17,4 64,8 Finanzergebnis -22,0 0,1 Ergebnis vor Steuern (EBT) -39,3 65,0 Ertragsteuern -0,9 -3,1 Periodenergebnis -40,2 61,9 davon den Anteilseignern der Muttergesellschaft zuordenbar -33,8 61,8 davon den nicht beherrschenden Anteilen zuordenbar -6,4 0,09 Ergebnis je Aktie (in EUR) -0,48 0,88

