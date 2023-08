Pressemitteilung der Photon Energy N.V.:

Photon Energy nimmt zwei PV-Kraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 10,3 MWp in Rumänien in Betrieb

Das Unternehmen hat ein Kraftwerk mit einer installierten Kapazität von 3,2 MWp in der Nähe von Faget, Kreis Timi?, und ein weiteres mit einer Kapazität von 7,1 MWp in der Nähe von Sahateni, Kreis Buzau, fertiggestellt und an das Stromnetz angeschlossen.

In Rumänien baut das Unternehmen weitere fünf Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 20,1 MWp, deren Fertigstellung bis Ende 2023 erwartet wird.

Die Gesamtjahresproduktion der Kraftwerke in Faget und Sahateni wird voraussichtlich rund 4,7 GWh bzw. 10,9 GWh betragen, was basierend auf den aktuellen Forward-Preisen für Stromgrundlast in Rumänien für 2024 Jahreseinnahmen von rund 2,25 Millionen Euro erwarten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...