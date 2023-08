NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Texas Instruments von "Market-Perform" auf "Underperform" abgestuft, während das Kursziel auf 145 US-Dollar belassen wurde. Er habe größten Respekt vor den Investitionsplänen des Chipkonzerns, schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings erkenne der Markt noch nicht ausreichend dessen Auswirkungen. Die Margenerwartungen seien viel zu hoch. Der Horizont, bis sich all dies auszahlt, sei für viele Anleger zu lang./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.08.2023 / 03:48 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.08.2023 / 03:48 / UTC

NL0000009165, US8825081040