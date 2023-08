Der DAX konnte am Vortag kräftig zulegen, prallte aber zunächst am 50er-EMA und am Widerstand um 15.900 Punkte nach unten ab. Mit der Eröffnung der US-Aktienmärkte kam es dann zu einem weiteren starken Kursanstieg und der DAX konnte den Widerstandsbereich um 15.900 Punkte und den 50er-EMA nach oben durchbrechen und bei 15.973 Punkten mit einer langen bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Am Vortag hieß es im Insight: "Diese Erholung könnte ...

